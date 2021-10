Desjardins annonce la nomination de six nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Desjardins est heureux d'annoncer que six nouveaux administrateurs rejoignent le conseil d'administration du Mouvement Desjardins. Celui-ci peut maintenant compter sur l'apport de 15 membres élus issus du réseau des caisses et représentatifs de sa base coopérative ainsi que de 6 membres aux compétences complémentaires provenant d'horizons diversifiés, tous et toutes indépendants de la direction.

Depuis 2019, les 6 membres non issus du réseau des caisses Desjardins sont recrutés en fonction d'expertise complémentaires ciblées telles que notamment la cybersécurité, la gestion des risques, les technologies de l'information, l'actuariat et le marché des capitaux afin de parfaire la composition diversifiée du conseil d'administration et d'ainsi appuyer les autres membres dans la prise de décision.

Le conseil d'administration est donc en mesure plus que jamais d'assumer ses responsabilités tout en étant bien ancré dans la réalité coopérative. Également, par souci de représentativité de la diversité des personnes, le conseil d'administration est constitué à 36 % de femmes, dont une représentante des Premières Nations.

Voici un aperçu du profil des six nouveaux administrateurs :

Nomination de M. Luc Bachand

Reconnu pour son expertise dans les domaines des marchés de capitaux et de la gestion des risques, M. Bachand est administrateur de sociétés (IAS.A). Son cheminement professionnel l'a amené à occuper des fonctions de direction d'activités de marché des capitaux, de banque d'affaires et de services aux sociétés.

Nomination de M. Jordan Baril-Furino

M. Baril-Furino apporte une contribution spécifique au conseil dans le domaine de l'ingénierie et de la gestion d'une entreprise de l'agroalimentaire. Aussi, sa présence au conseil vient enrichir les échanges du point de vue de la relève, compte tenu de son âge, ainsi que la diversité puisqu'il est issu d'une communauté culturelle.

Nomination de Me Maryse Lapierre

Me Lapierre met au service du conseil son expertise dans les domaines du droit des affaires et du notariat. Administratrice de sociétés certifiée, elle est aussi impliquée dans son milieu dans les secteurs du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement.

Nomination de M. Denis Latulippe

Actuaire de formation, M. Latulippe apporte une contribution spécifique au conseil dans les domaines de l'actuariat, de l'assurance et des régimes de retraite. Il est également administrateur de sociétés certifié (ASC). Il a rejoint en 1992 l'Organisation des Nations unies comme actuaire principal et conseiller.

Nomination de M. Michel Magnan

M. Magnan apporte au conseil ses compétences dans les domaines de la finance, de la comptabilité et de la responsabilité sociale. Il est professeur-chercheur distingué de l'Université Concordia et professeur titulaire de la Chaire Stephen A. Jarislowsky en gouvernance d'entreprise de l'École de gestion John-Molson. Il est aussi administrateur de sociétés certifié (ASC, C. Dir.).

Nomination de Mme Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan

Mme Sarrazin-Sullivan met à contribution son expertise dans les domaines de l'architecture durable et de la finance responsable. Architecte et entrepreneure, c'est une professionnelle accréditée en conception et construction de bâtiments durables.

Le Mouvement Desjardins est fier de l'engagement de ces administrateurs et administratrices qui ont à cœur de poursuivre la concrétisation de sa mission et de ses valeurs.

Pour plus d'information, consultez l'ensemble des profils de nos administrateurs et administratrices, de même que des membres du Conseil d'éthique et de déontologie, sur desjardins.com.

