MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »), agissant à titre de gestionnaire et de conseiller en valeurs des Fonds négociés en bourse Desjardins (les « FNB Desjardins »), a annoncé aujourd'hui son intention de demander l'approbation des porteurs de parts afin de modifier les objectifs de placement actuels du FNB Desjardins IR Canada multifacteurs faible en CO 2 , du FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs faible en CO 2 , du FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs faible en CO 2 , du FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs faible en CO 2 , du FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles, du FNB Desjardins IR Indice Canada faible en CO 2 , du FNB Desjardins IR Indice États-Unis faible en CO 2 , du FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes faible en CO 2 , du FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada faible en CO 2 et du FNB Desjardins IR Indice Marchés émergents faible en CO 2 (collectivement, les « FNB »). DGIA estime que les modifications proposées profiteront aux porteurs de parts en permettant aux FNB de réaliser leurs objectifs de placement grâce à un processus de construction de portefeuille amélioré et à une approche de placement responsable modernisée.

Les modifications proposées des objectifs de placement des FNB seront soumises au vote aux assemblées extraordinaires des porteurs de parts qui se tiendront virtuellement le mercredi 13 septembre à 9h30 (heure de Montréal). La date de clôture des registres pour l'établissement de la liste des porteurs de parts ayant le droit de recevoir l'avis de convocation aux assemblées extraordinaires et de voter à celles-ci est fixée au lundi 31 juillet 2023. Tous les détails concernant les modifications proposées seront présentés dans une circulaire d'information de la direction qui sera mise à la disposition des porteurs de parts inscrits. Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts, il est actuellement prévu que chaque modification proposée des objectifs de placement sera mise en œuvre vers le 15 septembre 2023 (la « date de prise d'effet »). Le gestionnaire assumera tous les frais associés aux assemblées extraordinaires et à la modification des objectifs de placement.

Réduction des frais de gestion

Si les modifications proposées des objectifs de placement des FNB sont approuvées par les porteurs de parts et sont mises en œuvre, les frais de gestion de certains FNB seront réduits, comme il est indiqué dans le tableau suivant, à la date de prise d'effet. Les autres frais des FNB ne seront pas touchés.

FNB Desjardins Frais de gestion

actuels (taux annuel

en pourcentage de la

valeur liquidative) Frais de gestion

proposés (taux

annuel en

pourcentage de la

valeur liquidative) FNB Desjardins IR Canada multifacteurs faible en CO 2 0,50 % 0,40 % FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs faible en CO 2 0,50 % 0,40 % FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs faible en CO 2 0,60 % 0,45 % FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles 0,60 % 0,50 %

Changements de nom

Si les modifications proposées des objectifs de placement des FNB sont approuvées par les porteurs de parts et sont mises en œuvre, le nom de certains FNB sera modifié comme suit à la date de prise d'effet :

Nom actuel Nom proposé FNB Desjardins IR Canada multifacteurs faible en CO 2 FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émissions

nettes FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs faible en CO 2 FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro

émissions nettes FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada

multifacteurs faible en CO 2 FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada

multifacteurs trajectoire zéro émissions nettes FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs faible en CO 2 FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire

zéro émissions nettes FNB Desjardins IR Indice Canada faible en CO 2 FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émissions nettes FNB Desjardins IR Indice États-Unis faible en CO 2 FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émissions nettes FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes faible en CO 2 FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro

émissions nettes FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada

faible en CO 2 FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada

trajectoire zéro émissions nettes FNB Desjardins IR Indice Marchés émergents faible en CO 2 FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émissions

nettes

DGIA publiera un autre communiqué pour annoncer les résultats du vote des porteurs de parts.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB et les autres FNB Desjardins, consulter le site Web du gestionnaire au www.FNBdesjardins.com.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

