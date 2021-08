Pour le deuxième trimestre de 2021, la provision pour ristournes atteint 90 M$, en hausse de 10 M$ par rapport à la période correspondante de 2020. Les remises sous forme de commandites, dons et bourses d'études se situent à 20 M$, dont 10 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses, et les montants versés par l'intermédiaire du programme Avantages membre Desjardins à 5 M$. Ainsi, le retour aux membres et à la collectivité se chiffre à 115 M$, une augmentation de 9 M$ par rapport à ceux de la même période en 2020. À cela s'ajoute le montant des engagements de 8 M$ au deuxième trimestre de 2021 liés au Fonds du Grand Mouvement qui vise notamment à soutenir les régions sur les plans sociaux et économiques.

Au terme du premier semestre terminé le 30 juin 2021, Le Mouvement Desjardins enregistre des excédents avant ristournes aux membres de 1 733 M$, une augmentation de 919 M$, ou de 112,9 % par rapport à ceux de la même période en 2020. La croissance des excédents est principalement attribuable à la baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit, à la bonne performance du réseau des caisses, à une sinistralité moins importante pour le secteur Assurance de dommages et à des révisions d'hypothèses actuarielles liées aux activités d'assurance de personnes. Rappelons que les excédents du premier semestre de 2020 avaient été marqués par le début de la pandémie de COVID-19. La dotation à la provision pour pertes de crédit avait été affectée par les incidences de la détérioration des perspectives économiques, des provisions avaient été comptabilisées en assurance voyage et des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ avaient été accordées aux membres et clients.

« Le Mouvement Desjardins présente d'excellents résultats financiers pour son deuxième trimestre grâce, notamment, à la bonne performance du réseau des caisses et à un taux de sinistres moins important en assurance de dommages. Ces solides résultats permettent entre autres au Mouvement d'appuyer les membres et clients dans leurs projets de vie. Nous sommes aussi fiers d'être un acteur de premier plan dans le développement de l'économie circulaire au pays. C'est pourquoi nous nous impliquons dans le financement des entreprises innovantes à la recherche de solutions durables, comme Qscale. Desjardins Capital, à titre de gestionnaire de Capital régional et coopératif Desjardins, a en effet réalisé le plus important investissement depuis sa création en plaçant 60 M$ dans Qscale. », a souligné le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

COVID-19 : Desjardins accompagne ses membres et clients et participe à l'effort de vaccination

Desjardins a déployé de nombreux moyens pour appuyer ses membres et clients dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Plusieurs mesures d'allègement, mises en place depuis le 16 mars 2020, sont toujours en vigueur et évoluent afin d'offrir en tout temps des solutions pour les membres et clients en difficulté financière, quel que soit l'événement ou la situation. Desjardins vise à appuyer les membres et clients en difficultés financières en leur offrant les solutions les plus adaptées à leurs besoins afin d'être là dans les moments qui comptent.

Desjardins participe également activement à l'effort de vaccination. Depuis le 18 mai 2021, la Cité de la coopération à Lévis s'est ajoutée aux sites de vaccination contre la COVID-19. On y a administré plus de 10 000 doses de vaccin à la population. Il est important de préciser que Desjardins respecte l'ordre de vaccination établi par le gouvernement et ne priorise pas ses employés ou ses membres et clients.

Notre priorité sera toujours de travailler dans le meilleur intérêt de nos membres et clients ainsi que d'assurer leur santé et sécurité tout comme pour nos employés. Pour cette raison, nous avons prolongé le télétravail minimalement jusqu'à la mi-septembre 2021. En fonction de l'évolution des mesures sanitaires cette date pourrait être modifiée.

Avant la pandémie, environ 5 % de nos employés travaillaient déjà à domicile à temps plein. Pendant la pandémie, Desjardins s'est rapidement adapté pour permettre à plus de 80 % de ses employés de travailler à domicile et ainsi limiter la propagation de la COVID-19. Lorsque la situation sanitaire le permettra, plusieurs solutions s'offriront à nos employés selon leurs tâches et les besoins de l'organisation. L'évolution de nos modes de travail sera caractérisée par une plus grande flexibilité entre le travail à la maison et au bureau. Trois formules seront présentes chez Desjardins, soient des employés à 100 % sur les sites de Desjardins, des employés à 100 % à la maison et des employés qui travailleront en mode hybride.

Appui à la relance économique et sociale

Grâce au Fonds du Grand Mouvement doté d'une enveloppe de 250 M$ visant à soutenir les milieux sur les plans sociaux et économiques ainsi que le Fonds C destiné aux entreprises, Desjardins contribue à la relance de l'activité économique et du développement régional.

Depuis la création du Fonds du Grand Mouvement, Desjardins a conclu des engagements d'un montant total de 138 M$, auprès de 606 projets. Le Fonds C a également permis de soutenir 860 entreprises pour un montant total de près de 6 M$.

Un groupe coopératif engagé dans son milieu

En cette période de pandémie, Desjardins est plus présent que jamais dans la vie des gens et continue d'appuyer des initiatives en lien avec la diversité, l'inclusion et la coopération. Voici des réalisations depuis le premier trimestre de 2021 qui sont la manifestation concrète de ce que peut faire Desjardins dans la vie des gens.

Appui au Réseau des femmes d'affaires du Québec pour le projet Accélérer la relance des entrepreneures qui permettra de mettre le réseau de Desjardins à contribution afin de les appuyer en favorisant le maillage entre les entreprises et en déployant plusieurs dizaines de répondants à travers le Québec pour accompagner les entrepreneures.

qui permettra de mettre le réseau de Desjardins à contribution afin de les appuyer en favorisant le maillage entre les entreprises et en déployant plusieurs dizaines de répondants à travers le Québec pour accompagner les entrepreneures. Partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et Développement économique Canada pour mettre sur pied l'une des plus importantes tournées des régions du Québec sur le thème de l' économie circulaire afin de conjuguer innovation, productivité et développement durable.

pour mettre sur pied l'une des plus importantes tournées des régions du Québec sur le thème de l' afin de conjuguer innovation, productivité et développement durable. Desjardins fait partie des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights pour une 8e année. L'organisme reconnaît ainsi la vision citoyenne de notre groupe financier coopératif ainsi que la profondeur de nos engagements et initiatives au bénéfice de nos membres et clients, et des communautés afin de rendre le Canada plus inclusif et durable.

Desjardins s'est également associé au Mouvement des accélérateurs du Québec pour la création de « Continuum startup », un programme d'accompagnement optimal des jeunes entreprises depuis leur création jusqu'à la réalisation de leur plein potentiel de croissance.

Un groupe financier innovateur

Desjardins innove constamment afin de répondre aux besoins de ses membres et clients, et ce, dans un contexte où la pandémie est toujours présente. Voici quelques projets novateurs depuis le premier trimestre de 2021.

Investissement de 60 M$ dans l'entreprise QScale par Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), l'un des plus importants de Desjardins Capital, à titre de gestionnaire de CRCD, depuis sa création. Un projet qui s'appuie sur les principes de l'économie circulaire, consiste en la construction d'un centre de traitement de données informatiques dont la chaleur produite pourra être récupérée.

par Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), l'un des plus importants de Desjardins Capital, à titre de gestionnaire de CRCD, depuis sa création. Un projet qui s'appuie sur les principes de l'économie circulaire, consiste en la construction d'un centre de traitement de données informatiques dont la chaleur produite pourra être récupérée. Acquisition des actifs de la firme d'investissement HexavestInc. La société montréalaise sert une clientèle essentiellement institutionnelle localisée au Canada en majorité, ainsi qu'à l'international.

La société montréalaise sert une clientèle essentiellement institutionnelle localisée au en majorité, ainsi qu'à l'international. Desjardins devient Grand partenaire de Propulsion Québec afin de soutenir les actions et activités de la grappe des transports électriques et intelligents (TEI) notamment en matière de mobilité durable et connectée.

Faits saillants financiers

Comparaison du deuxième trimestre de 2021 à celui de 2020 :

Excédents avant ristournes aux membres de 935 M$, en hausse de 406 M$ ou de 76,7 %.

Revenus d'exploitation ( [1] ) de 4 869 M$, en hausse de 585 M$, ou de 13,7 %.

[1] de 4 869 M$, en hausse de 585 M$, ou de 13,7 %. Primes nettes de 2 587 M$, en hausse de 349 M$, incluant l'incidence des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ qui avaient été accordées aux membres et clients au trimestre comparatif.



Revenu net d'intérêts de 1 452 M$, en hausse de 84 M$ ou de 6,1%.



Autres revenus d'exploitation (1) de 830 M$, en hausse de 152 M$ ou de 22,4%.

de 830 M$, en hausse de 152 M$ ou de 22,4%. Recouvrement à la provision pour pertes de crédit de 3 M$ comparativement à une dotation à la provision pour pertes de crédit de 271 M$ à la période correspondante de 2020.

Effet favorable lié à des révisions d'hypothèses actuarielles provenant des activités d'assurance de personnes.

Baisse de la charge de sinistres pour le deuxième trimestre 2021 comparativement à la période correspondante de 2020.

Retour aux membres et à la collectivité de 115 M$, une augmentation de 9 M$ par rapport à celui de la même période en 2020.

Autres faits saillants du deuxième trimestre de 2021 :

Ratio de fonds propres total de 22,6 %, soit le même ratio qu'au 31 décembre 2020.

Croissance de 7,5 % de l'actif total depuis le 31 décembre 2020 pour totaliser 389,3 G$ au 30 juin 2021.

Émission, en date du 21 mai 2021, de billets à moyen terme multidevises, sujet au régime de recapitalisation interne, d'un montant total de 1,25 G$ US.

Émission, en date du 28 mai 2021, de billets subordonnés FPUNV canadiens, d'un montant total de 1,0 G$.

En juillet 2021, révision à la hausse (A2 à A1) par l'agence de notation Moody's de la cote de la dette à moyen et long termes de premier rang, sujette au régime de recapitalisation interne applicable à Desjardins.

Comparaison du premier semestre de 2021 à celui de 2020:

Excédents avant ristournes aux membres de 1 733 M$, en hausse de 919 M$, ou de 112,9 %.

Revenus d'exploitation (1) de 9 652 M$, en hausse de 726 M$, ou de 8,1 %.

de 9 652 M$, en hausse de 726 M$, ou de 8,1 %. Primes nettes de 5 172 M$, en hausse de 412 M$, incluant l'incidence des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ qui avaient été accordées aux membres et clients au semestre comparatif.



Revenu net d'intérêts de 2 855 M$, en hausse de 134 M$ ou de 4,9%.



Autres revenus d'exploitation (1) de 1 625 M$, en hausse de 180 M$ ou de 12,5%.

de 1 625 M$, en hausse de 180 M$ ou de 12,5%. Dotation à la provision pour pertes de crédit de 1 M$, en baisse de 594 M$.

Effet favorable lié à des révisions d'hypothèses actuarielles provenant des activités d'assurance de personnes.

Incidence des marchés affectant favorablement les fonds de placement garanti alors que ceux-ci avaient été affectés défavorablement au cours du semestre comparatif.

Baisse de la charge de sinistres pour le premier semestre 2021 comparativement à la période correspondante de 2020.

Retour aux membres et à la collectivité de 221 M$, comparativement à 210 M$ pour la période correspondante de 2020.

_______________________ 1 Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ».

FAITS SAILLANTS FINANCIERS





































Aux et pour les périodes de trois Aux et pour les périodes de six

mois terminées le mois terminées le (en millions de dollars et en pourcentage) 30 juin 2021 31 mars 2021 30 juin 2020 30 juin 2021 30 juin 2020 Résultats



















Revenus d'exploitation(1) 4 869 $ 4 783 $ 4 284 $ 9 652 $ 8 926 $ Dotation (recouvrement) à la provision pour pertes de crédit (3)

4

271

1

595

Frais autres que d'intérêts 2 377

2 165

2 012

4 542

4 011

Excédents avant ristournes aux membres(2) 935

798

529

1 733

814

Apport aux excédents combinés par secteurs d'activité(3)





















Particuliers et Entreprises 397 $ 414 $ 315 $ 811 $ 505 $

Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 235

125

261

360

220



Assurance de dommages 330

248

16

578

89



Autres (27)

11



(63)



(16)

--







935 $ 798 $ 529 $ 1 733 $ 814 $ Retour aux membres et à la collectivité





















Ristournes aux membres 90 $ 90 $ 80 $ 180 $ 157 $

Commandites, dons et bourses d'études(4) 20

12

14

32

30



Programme Avantages membre Desjardins 5

4

12

9

23







115 $ 106 $ 106 $ 221 $ 210 $ Indicateurs





















Marge nette d'intérêt(1)(5) 2,09 % 2,10 % 2,23 % 2,09 % 2,29 %

Rendement des capitaux propres(1) 11,5

10,3

7,5

10,9

5,8



Indice de productivité(1) 66,3

66,8

67,0

66,5

71,3



Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(1) (0,01)

0,01

0,52

0,00

0,58



Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts(1) 0,55

0,57

0,63

0,55

0,63



Ratio de liquidité à court terme(6) 151

155

167

151

167

Bilan et hors bilan (2)





















Actif 389 278 $ 376 981 $ 349 934 $ 389 278 $ 349 934 $

Prêts et acceptations nets 222 023

215 005

207 169

222 023

207 169



Dépôts 238 670

230 919

220 270

238 670

220 270



Capitaux propres 32 719

31 644

28 767

32 719

28 767



Biens sous administration 485 806

464 678

433 888

485 806

433 888



Biens sous gestion(7) 85 360

77 169

71 294

85 360

71 294

Ratios de fonds propres et ratio de levier





















Ratio de fonds propres de la catégorie 1A 21,4 % 22,1 % 21,8 % 21,4 % 21,8 %

Ratio de fonds propres de la catégorie 1 21,4

22,1

21,8

21,4

21,8



Ratio du total des fonds propres 22,6

22,6

22,4

22,6

22,4



Ratio de levier 8,5

8,7

8,6

8,5

8,6

Autre renseignement





















Nombre d'employés 52 056

50 172

48 550

52 056

48 550



























(1) Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR ». (2) Le détail par poste est présenté à l'état des résultats des états financiers combinés intermédiaires. (3) Le détail par poste est présenté à la note complémentaire 10 « Information sectorielle » des états financiers combinés intermédiaires. (4) Dont 10 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses (5 M$ au premier trimestre de 2021 et 8 M$ au deuxième trimestre de 2020, 15 M$ au premier semestre de 2021 et 14 M$ au premier semestre de 2020). (5) Les données de 2020 ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante en raison d'un raffinement méthodologique. (6) Le résultat du ratio est présenté en fonction de la moyenne des données quotidiennes au cours du trimestre. (7) Les biens sous gestion peuvent également être administrés par le Mouvement Desjardins. Le cas échéant, ils sont inclus dans les biens sous administration.































Un actif de 389,3 G$, en hausse de 27,2 G$

Au 30 juin 2021, l'actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 389,3 G$, en hausse de 27,2 G$, ou de 7,5 %, depuis le 31 décembre 2020. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des prêts et acceptations nets, des valeurs mobilières y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente ainsi que de la trésorerie et des dépôts auprès d'institutions financières.

La trésorerie et les dépôts auprès d'institutions financières du Mouvement Desjardins ont augmenté de 5,6 G$, ou de 46,2 % et les valeurs mobilières, y compris celles empruntées ou acquises en vertu de conventions de revente ont augmenté de 7,7 G$ ou de 7,9 %.

L'encours du portefeuille de prêts du Mouvement Desjardins, y compris les acceptations, net de la provision pour pertes de crédit, a progressé de 10,3 G$, ou de 4,9 %. À l'origine de cette croissance, on retrouve les prêts hypothécaires résidentiels, qui occupent une place importante dans les activités de crédit du Mouvement. En effet, ils composaient 64,5 % de son portefeuille au 30 juin 2021.

Une très solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une très bonne capitalisation en conformité avec les règles de Bâle III. Ainsi, ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 21,4 % et 22,6 % au 30 juin 2021, alors qu'ils étaient de 21,9 % et 22,6 % respectivement au 31 décembre 2020.

Analyse des résultats des secteurs d'activité

SECTEUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Résultats pour le deuxième trimestre

Les excédents avant ristournes aux membres du deuxième trimestre de 2021 sont de 397 M$, en hausse de 82 M$ par rapport à la même période en 2020. Cette augmentation s'explique par la dotation à la provision pour pertes de crédit moins élevée que celle du trimestre correspondant de 2020, laquelle reflétait les incidences de la détérioration des perspectives économiques résultant de la pandémie de COVID-19. De plus, la croissance des excédents s'explique par la bonne performance du réseau des caisses. Cette hausse est atténuée par l'augmentation des investissements notamment en matière de transformation numérique et de sécurité, et ce, pour le bénéfice de nos membres et clients.

SECTEUR GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE DE PERSONNES

Résultats pour le deuxième trimestre

Les excédents nets du deuxième trimestre de 2021 sont de 235 M$, en baisse de 26 M$ par rapport à la même période en 2020. Cette diminution est principalement attribuable à l'incidence des marchés ayant affecté plus favorablement les fonds de placement garanti lors du trimestre comparatif ainsi qu'à la révision à la baisse au deuxième trimestre 2020 des provisions en assurance voyage prise au cours du premier trimestre 2020. En contrepartie, des révisions d'hypothèses actuarielles liées au risque de défaut potentiel ont un effet favorable sur les excédents.

SECTEUR ASSURANCE DE DOMMAGES

Résultats pour le deuxième trimestre

Les excédents nets du deuxième trimestre sont de 330 M$, en hausse de 314 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique par une baisse de la charge de sinistre en raison de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures principalement en assurance automobile ainsi que l'absence de catastrophe et d'événement majeur alors qu'une catastrophe était survenue au deuxième trimestre de 2020 en Alberta, soit une tempête de grêle. La croissance des excédents est également attribuable à la hausse des primes nettes, incluant l'incidence des remises de primes en assurance automobile de 155 M$ qui avaient été accordées aux membres et clients comme mesures d'allègement afin d'appuyer ceux-ci dans le contexte de la pandémie de COVID-19 au trimestre comparatif.

RUBRIQUE AUTRES

Résultats pour le deuxième trimestre

Le déficit net du deuxième trimestre est de 27 M$, comparativement à 63 M$ pour la période correspondante de 2020. La diminution du déficit s'explique par les activités de trésorerie, les variations de taux du marché ainsi que l'évolution des positions de couverture pour les activités d'appariement qui ont eu un effet global favorable sur le revenu total. En contrepartie, le secteur Autres inclut également des investissements liés à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins visant notamment la création de plateformes technologiques innovatrices, la protection de l'information, la sécurité et l'amélioration des processus d'affaires.

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion intermédiaire du Mouvement Desjardins, disponible sur le site Web de Desjardins.com .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le Magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des observations concernant l'incidence possible de la pandémie de COVID-19 sur ses activités, ses résultats et sa situation financière ainsi que sur la conjoncture économique et celles des marchés financiers. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les hypothèses formulées s'avèrent erronées, ou que les prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. D'ailleurs, l'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a fait croître grandement ce risque en posant des difficultés additionnelles dans l'établissement des hypothèses, des prédictions, des projections ou d'autres énoncés prospectifs en comparaison avec les périodes précédentes. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs puisque divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer, isolément ou collectivement, sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis dans la section « Gestion des risques » et dans la sous-section « Pandémie de COVID-19 » de la section « Événements importants » du rapport de gestion annuel 2020 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2021 du Mouvement Desjardins. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et basées sur un fondement valable, il ne peut garantir qu'elles se concrétiseront ou se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers combinés intermédiaires de 2021. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les états financiers combinés intermédiaires du Mouvement sont établis selon l'International Accounting Standard (IAS) 34, Information financière intermédiaire. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes comptables appliquées, se reporter à la note complémentaire 2 « Mode de présentation et principales méthodes comptables » des états financiers combinés annuels. À moins d'indication contraire, tous les montants du présent document sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés annuels et intermédiaires du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise des mesures conformes aux PCGR (IFRS) et diverses mesures financières non conformes aux PCGR. Les mesures financières non conformes autres que les ratios réglementaires et pour lesquelles il n'existe pas de définitions normalisées ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les PCGR. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse du rendement financier.

Ces mesures non conformes aux PCGR sont définies ci-après :

Indice de productivité

L'indice de productivité est utilisé comme mesure d'efficacité. On établit ce ratio en divisant les frais autres que d'intérêts par le revenu total, déduction faite des frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance. Le résultat est exprimé en pourcentage. Plus ce ratio est faible, meilleure est la productivité.

Marge nette d'intérêt

La marge nette d'intérêt est utilisée comme mesure de rentabilité. Elle correspond au revenu net d'intérêts, exprimé en pourcentage de l'actif moyen portant intérêt.

Prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts

L'indicateur prêts dépréciés bruts/prêts et acceptations bruts est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond aux prêts dépréciés bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est utilisé comme mesure de rentabilité amenant de la création de valeur pour les membres et clients. Exprimé en pourcentage, il correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, sur les capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Revenus

Revenus d'exploitation

La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant la volatilité des résultats propres aux placements eu égard notamment à l'importance des activités d'assurance de personnes et d'assurance de dommages pour lesquelles une très grande proportion des placements est comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts provenant principalement du secteur Particuliers et Entreprises et de la rubrique Autres, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change, ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.

Revenus de placement

Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets de placement sur les titres classés et désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, sur les titres classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que sur les titres évalués au coût amorti et autres qui sont inclus au poste « Revenus nets de placement » de l'état combiné du résultat. Ils comprennent également l'ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance. Les activités d'appariement des filiales d'assurance de personnes et d'assurance de dommages, qui comprennent les variations de la juste valeur, les gains et pertes sur disposition et les revenus d'intérêts et de dividendes sur les valeurs mobilières, sont présentées avec les revenus de placement étant donné que ces actifs soutiennent les passifs d'assurance dont les résultats sont comptabilisés dans les frais de sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance dans les états financiers combinés. Ces revenus de placement incluent également les variations de la juste valeur des placements du secteur Particuliers et Entreprises, comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net.

Le tableau suivant illustre la concordance des revenus totaux présentés dans le rapport de gestion et les états financiers combinés.





Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de six mois



terminées le terminées le (en millions de dollars) 30 juin 2021 31 mars 2021 30 juin 2020 30 juin 2021 30 juin 2020 Présentation des revenus dans les états financiers combinés



















Revenu net d'intérêts 1 452 $ 1 403 $ 1 368 $ 2 855 $ 2 721 $ Primes nettes 2 587

2 585

2 238

5 172

4 760

Autres revenus





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 105

99

83

204

188



Commissions sur prêts et cartes de crédit 182

187

141

369

337



Services de courtage et de fonds de placement 285

273

235

558

476



Honoraires de gestion et de services de garde 177

169

147

346

297



Revenus (pertes) nets de placement(1) 1 055

(1 602)

2 624

(547)

2 166



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (146)

(146)

(299)

(292)

213



Revenus de change 28

30

14

58

60



Autres 53

37

58

90

87

Revenu total(2) 5 778 $ 3 035 $ 6 609 $ 8 813 $ 11 305 $ Présentation des revenus dans le rapport de gestion



















Revenu net d'intérêts 1 452 $ 1 403 $ 1 368 $ 2 855 $ 2 721 $ Primes nettes 2 587

2 585

2 238

5 172

4 760

Autres revenus d'exploitation





















Frais de service sur les dépôts et les paiements 105

99

83

204

188



Commissions sur prêts et cartes de crédit 182

187

141

369

337



Services de courtage et de fonds de placement 285

273

235

558

476



Honoraires de gestion et de services de garde 177

169

147

346

297



Revenus de change 28

30

14

58

60



Autres 53

37

58

90

87

Revenus d'exploitation 4 869

4 783

4 284

9 652

8 926

Revenus (pertes) de placement





















Revenus (pertes) nets de placement(1) 1 055

(1 602)

2 624

(547)

2 166



Ajustement de l'approche par superposition pour les actifs financiers des activités d'assurance (146)

(146)

(299)

(292)

213

Revenus (pertes) de placement 909

(1 748)

2 325

(839)

2 379

Revenu total(2) 5 778 $ 3 035 $ 6 609 $ 8 813 $ 11 305 $

























(1) Le détail de ce poste est présenté à la note complémentaire 9 « Revenu net d'intérêts et revenus (pertes) nets de placement » des états financiers combinés intermédiaires. (2) Afin de prendre en compte les activités d'appariement des filiales d'assurance de personne et d'assurance de dommages, la variation de ce poste doit être analysée conjointement avec le poste « Sinistres, prestations, rentes et variations des passifs des contrats d'assurance » de l'état combiné du résultat.

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit

Le taux de dotation à la provision pour pertes de crédit est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond à la dotation à la provision pour pertes de crédit sur les prêts et acceptations bruts moyens.

Le tableau suivant présente le calcul du taux de dotation à la provision pour pertes de crédit tel que présenté dans le rapport de gestion.







Pour les périodes de trois mois Pour les périodes de six mois





terminées le terminées le (en millions de dollars et en pourcentage) 30 juin 2021 31 mars 2021 30 juin 2020 30 juin 2021 30 juin 2020 Dotation (recouvrement) à la provision pour pertes de crédit (3) $ 4 $ 271 $ 1 $ 595 $ Prêts bruts moyens 219 425

214 224

207 566

217 128

206 299

Acceptations brutes moyennes 122

241

145

191

223

Prêts et acceptations bruts moyens 219 547 $ 214 465 $ 207 711 $ 217 319 $ 206 522 $ Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(1) (0,01) % 0,01 % 0,52 % 0,00 % 0,58 %











(1) Correspond à un calcul annualisé qui prend en compte le nombre de jours dans la période concernée.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Chantal Corbeil, Relations publiques, 514 281-7229 ou 1 866 866-7000, poste 5557229, [email protected] ; Alain Leprohon, Premier vice-président, Finances, Trésorerie et Administration et chef de la direction financière, Mouvement Desjardins

Liens connexes

https://www.desjardins.com/