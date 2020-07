Desjardins acquiert DuProprio qui redevient propriété canadienne

Fondé à Lévis en 1997, DuProprio redevient propriété canadienne DuProprio et l'entité Comfree (dont la marque est devenue Purplebricks Canada en 2019) ont été acquis en 2018 du groupe Pages Jaunes par Purplebricks. La transaction annoncée aujourd'hui ramène donc au Canada la propriété de la société de portefeuille de Purplebricks opérant au pays. Les activités de DuProprio , et Purplebricks Canada continueront d'être gérées par les équipes en place, selon leurs plans d'affaires respectifs. Desjardins souhaite par ailleurs préserver les emplois et respecter les ententes commerciales conclues par DuProprio et Purplebricks Canada.

Deux entités aux modèles d'affaires distincts

Ayant son siège à Lévis et des bureaux à Montréal, DuProprio offre, au Québec, un service de vente immobilière sans intermédiaire. Il est associé à plus de 20 % des transactions résidentielles au Québec. Quant à l'entité Purplebricks Canada, à partir de ses bureaux à Hamilton, Winnipeg et Edmonton, elle offre aux vendeurs de résidence des services innovants de courtage immobilier à frais fixes en Ontario, au Manitoba et en Alberta.

Accompagnement de transactions immobilières : Desjardins appuiera le choix des consommateurs

« Au Québec, Desjardins est le leader incontesté en matière de financement hypothécaire et d'assurance habitation, fait valoir Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Nous savons que l'achat ou la vente d'une maison est l'une des décisions les plus importantes et parmi les plus stressantes dans la vie de nos membres et clients, et des autres consommateurs. Avec notre nature coopérative, c'était naturel pour le Mouvement Desjardins d'acquérir la société de portefeuille de Purplebricks au Canada, présente dans quatre provinces et avec qui nous partageons une forte culture membre et client. Grâce à notre offre concurrentielle en financement hypothécaire et avec cette nouvelle acquisition, nous continuerons d'appuyer les gens, qu'ils optent pour un courtier ou pour un service sans intermédiaire », a conclu M. Cormier.

DuProprio : « une bonne nouvelle »

« Redevenir propriété québécoise, c'est une bonne nouvelle pour DuProprio, nos employés et nos clients, de faire valoir Marco Dodier, président et chef de la direction de DuProprio. Nous sommes heureux de nous joindre à la grande famille de Desjardins. Nous sommes un service qui a été créé par et pour les Québécois, afin d'offrir une alternative innovante et positive pour tous ceux et celles désirant vendre leur propriété sans intermédiaire. Nous continuerons de tout mettre en œuvre pour satisfaire nos clients et permettre aux familles québécoises de retirer le meilleur bénéfice de la vente de leur propriété », de conclure M. Dodier.

Le marché immobilier au Québec et en Ontario

Les Études économiques du Mouvement Desjardins ont publié, le 30 juin dernier, une mise à jour de leur document « Zoom sur l'habitation » qui porte sur la reprise du marché immobilier au Québec et en Ontario dans le contexte de la COVID.

À propos du Mouvement Desjardins

Premier dans le financement hypothécaire et l'assurance habitation au Québec et figurant au top 3 des assureurs de dommages en Ontario, le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 326,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. Rappelons que Desjardins a acquis en 2015 les activités canadiennes de la mutuelle américaine State Farm.

À propos de DuProprio

Avec l'aide de son équipe dévouée, DuProprio s'est donné comme mission d'offrir aux propriétaires québécois l'accompagnement et la visibilité dont ils ont besoin pour vendre leur propriété sans payer de commission. Depuis sa création en 1997, près de 300 000 consommateurs ont déclaré avoir vendu leur propriété en utilisant les services de DuProprio. Son site Web est le plus apprécié au Québec et présente plus de 20 000 propriétés à vendre.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué peuvent être de nature prospective, notamment les énoncés relatifs à la gestion des entreprises acquises à la suite de la transaction. Les énoncés prospectifs comportent intrinsèquement des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, les énoncés prospectifs figurant aux présentes ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. Certains facteurs, qui sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins, et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu'il pourrait formuler ou qui pourraient l'être en son nom à l'occasion, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

