MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - DESIGNME, la marque canadienne professionnelle et végane de soins capillaires, dévoile Enraciné•es ensemble, une campagne en édition limitée qui rend hommage aux femmes, à leur évolution et au pouvoir de la transformation à chaque étape de la vie.

DESIGNME lance Enraciné·es ensemble une campagne célébrant la transformation, la force et l’impact collectif (Groupe CNW/DESIGNME)

Des artistes derrière la chaise aux créatrices, propriétaires de salons et consommatrices, les femmes contribuent chaque jour à donner vie à DESIGNME. Enraciné•es ensemble s'inscrit dans l'engagement de longue date de la marque envers la confiance, la créativité et l'expression de soi; des valeurs au cœur de l'ADN de DESIGNME depuis sa fondation en 2016.

« Enraciné•es ensemble vise à honorer les nombreuses transformations que vivent les femmes, sur les plans personnel, professionnel et créatif », affirme Cynthia Desrochers, vice-présidente marketing global et numérique chez DESIGNME. « C'est une célébration de la résilience et de la réinvention, tout en créant un impact concret pour les femmes qui ont le plus besoin de soutien. »

Inspirée par l'idée de la métamorphose, la campagne met en lumière des moments de croissance, de renouveau et d'émancipation, à l'image des transformations que les femmes traversent tout au long de leur vie.

Redonner à la communauté

Dans le cadre de cette initiative, DESIGNME remettra une portion des profits, jusqu'à concurrence d'un don total de 10 000 $, à des organismes venant en aide aux femmes en Amérique du Nord. La marque poursuivra également son engagement au-delà de la campagne, avec d'autres initiatives prévues tout au long de l'année.

Les fonds recueillis au Canada seront versés à Chez Doris à Montréal, une organisation dédiée à offrir sécurité, ressources et opportunités aux femmes en situation de vulnérabilité.

« Ce partenariat reflète notre mission de façon significative : transformer l'engagement corporatif en actions concrètes », souligne Diane Pilote, directrice générale de Chez Doris. « L'accès à des produits essentiels d'hygiène et de soins capillaires joue un rôle clé dans le rétablissement de la confiance et de l'estime de soi. Le soutien de DESIGNME contribue directement à préserver la dignité et l'autonomie des plus de 1 700 femmes que nous accompagnons chaque année. »

Produits en édition limitée

Disponible tout au long du mois de mars, la campagne Enraciné•es ensemble prend vie à travers le lancement d'une collection en édition limitée mettant en vedette deux incontournables de DESIGNME, revisités dans un emballage spécial : PUFF.ME Dry Texture Spray, BOUNCE.ME Curl Mousse, ainsi qu'une pince à cheveux créée par la marque.

Enraciné•es ensemble est bien plus qu'une campagne : c'est un rappel que lorsque les femmes sont soutenues, elles s'épanouissent.

À PROPOS DE DESIGNME

Fondée en 2016, DESIGNME est une marque canadienne de soins capillaires professionnels fière de ses racines, guidée par la créativité, la performance et l'authenticité. Née derrière la chaise de stylistes, DESIGNME conçoit des produits performants, sans cruauté et véganes, formulés à partir d'ingrédients naturels. La marque propose une innovation sans compromis, tout en favorisant une expérience inclusive et diversifiée pour tous.

À PROPOS DE CHEZ DORIS

Chez Doris est un organisme de bienfaisance montréalais ouvert sept jours sur sept, offrant un environnement sécuritaire, inclusif et sans jugement aux femmes en situation d'itinérance ou de grande vulnérabilité. Fondé en 1977 comme refuge de jour, Chez Doris accompagne aujourd'hui plus de 1 700 femmes par année en leur offrant un soutien global dans un environnement respectueux et inclusif. En plus des repas, l'organisme propose des services vestimentaires, du soutien en gestion financière, des soins médicaux, un refuge de nuit ainsi qu'un accès à différentes solutions d'hébergement, incluant des résidences permanentes. La mission de Chez Doris est de soutenir et d'autonomiser chaque femme en situation précaire afin qu'elle puisse atteindre son plein potentiel, en offrant une gamme complète de services dans des espaces sécuritaires où aide et réconfort sont offerts sans jugement.

SOURCE DESIGNME

[email protected] / [email protected]