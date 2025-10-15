TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Univeris, un important fournisseur mondial de solutions novatrices de plateforme de gestion de patrimoine, et Designed Wealth Management, une société canadienne dynamique et en croissance rapide reconnue pour son approche multiplateforme axée sur les conseillers, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique. Designed Wealth Management intégrera la solide plateforme Univeris pour offrir à ses conseillers des outils et des technologies améliorés, soutenant ainsi leur mission d'offrir une expérience client hautement personnalisée.

Ce partenariat marque une étape importante pour Designed dans la réalisation de sa vision d'un environnement de pratique intégré, efficace et axé sur les conseillers. En tirant parti de l'expérience approfondie du secteur et de la gamme complète de technologies de gestion de patrimoine d'Univeris, y compris des capacités avancées en matière de conformité, de négociation, de production de rapports et de portail client, Designed Wealth Management offre à son réseau l'avantage concurrentiel nécessaire dans le marché en évolution d'aujourd'hui.

Designed Wealth Management a souligné que cette collaboration était une réponse directe aux besoins et aux demandes de ses professionnels du conseil.

Michael Konopaski, directeur général de Designed Wealth Management, a déclaré :

« Designed Wealth Management continue d'écouter ses conseillers et d'agir. Il s'agit là d'un pilier fondamental de notre identité. Notre plus récente collaboration offre aux conseillers de Designed la possibilité d'utiliser Univeris, un fournisseur de plateforme possédant une riche histoire de l'industrie et une plateforme de premier plan.

Vous l'avez demandé. Nous livrons la marchandise. Cette plateforme aidera certains conseillers à mieux se positionner pour gérer leur pratique, à leur façon, afin que l'expérience de leurs clients soit exactement comme ils l'envisagent.

Nous nous réjouissons de ce partenariat. »

La plateforme Univeris est conçue pour simplifier les opérations, réduire le fardeau administratif et fournir des vues globales des données, ce qui permet aux conseillers de Designed Wealth Management de consacrer plus de temps à la planification financière et à la gestion des relations avec la clientèle.

Lou Longhi, directeur des revenus chez Univeris, a ajouté :

« Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer ce partenariat avec Designed Wealth Management. Univeris offre un avantage stratégique grâce à une solution novatrice de service administratif et de portail client intégré conçue pour soutenir cette entreprise dynamique qui évolue rapidement sur sa trajectoire de croissance ambitieuse. »

À propos d'Univeris

Univeris est un chef de file de confiance en matière de technologie de gestion de patrimoine, offrant des plateformes modulaires hautement configurables aux sociétés de courtage, aux compagnies d'assurance et aux banques. Soucieuse de stimuler l'efficacité et la conformité, Univeris permet aux institutions financières d'offrir un service supérieur et des produits novateurs à leurs réseaux de conseillers et à leurs clients.

À propos de Designed Wealth Management

Designed Wealth Management s'engage à donner à son réseau de conseillers financiers l'indépendance et les ressources nécessaires pour établir et gérer des pratiques florissantes. En mettant l'accent sur la réactivité et l'innovation, Designed aide les conseillers à créer des expériences financières vraiment personnalisées pour leurs clients.

SOURCE Univeris

Personne-ressource pour les médias : Josh Nezon, [email protected]