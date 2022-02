Pour le directeur scientifique de l'IQ, le professeur Alexandre Blais, cette désignation représente un outil de développement remarquable : « Pour notre institut de recherche, la création d'une zone d'innovation en sciences quantiques et applications technologiques, et l'écosystème qu'elle contribuera à renforcer, est une vitrine exceptionnelle pour le recrutement des meilleurs étudiants et meilleures étudiantes ici et à l'international. Réunir tous les partenaires derrière ce thème scientifique envoie un message fort à la communauté quantique. »

La zone d'innovation permettra également à l'Institut quantique de continuer à former ici, à Sherbrooke, une main d'œuvre hautement qualifiée et de préserver celle-ci en offrant des conditions favorables au développement. Pour le professeur Michel Pioro-Ladrière, directeur adjoint de l'IQ et désigné directeur scientifique de la zone d'innovation, cette désignation du gouvernement du Québec confirme la pertinence de leur stratégie de développement. « Après cinq ans d'existence, nous avons déjà contribué à mettre en place les éléments d'un écosystème quantique dynamique : une masse critique de chercheurs et chercheuses reconnue mondialement, des infrastructures de recherche de pointe, des partenariats stratégiques et des entreprises en démarrage qui s'implantent à Sherbrooke. Un écosystème encore plus fort permettra d'offrir des occasions d'emploi plus diversifiés, augmentant les chances de garder dans la région les talents que l'on forme à l'Institut quantique et créant des conditions propices pour développer nos découvertes ici. »

À propos de l'Institut quantique

L'Institut quantique (IQ) est un institut de recherche de l'Université de Sherbrooke avec plus de 250 membres qui œuvrent pour favoriser le passage de la science aux technologies quantiques, notamment en informatique, en matériaux et en ingénierie. L'IQ possède une infrastructure de recherche expérimentale et de calcul numérique à la fine pointe de la technologie, gérée par des équipes technique et professionnelle qualifiées.

Informations complémentaires

Communiqué du gouvernement du Québec sur la désignation de la zone de Sherbrooke

Institut quantique de l'Université de Sherbrooke

Pour en savoir plus sur les sciences et technologies quantiques

Acélérer la révolution quantique

L'Université de Sherbrooke partenaire des deux premières zones d'innovation désignées par le gouvernement du Québec

SOURCE Université de Sherbrooke

Renseignements: Hugues Vincelette, conseiller en communication, Institut quantique | Université de Sherbrooke, [email protected] | 819 821-8000, poste 66493 et 819 943-2578