Désignation de la Zone d'innovation minière - LE GROUPE MISA EN MISSION POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'INDUSTRIE MINIÈRE

ROUYN-NORANDA, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - « La Zone d'innovation minière (ZIM) marque un jalon important pour l'innovation et la transformation numérique de notre industrie. Pour MISA, l'annonce faite par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie confirme l'expertise développée par le Groupe MISA pour opérer cette transformation. » C'est en ces termes qu'a réagi François Vézina, président du conseil d'administration du Groupe MISA à l'annonce de désignation de la ZIM par le gouvernement du Québec.

Un soutien financier de 4,5 M$ a été confirmé pour mettre en branle le chapitre 2 du Parcours VORTEX du Groupe MISA. Cette contribution gouvernementale servira de fer de lance d'un plan d'investissement de 20 M$ mené par le Groupe MISA.

L'annonce confirme la pertinence du concept de mine autonome promut par MISA depuis 2019. La force du Groupe MISA est d'être à l'avant-garde et pleinement aligné avec les priorités de l'industrie et nous le prouvons encore aujourd'hui. Plus que jamais, le Groupe MISA est un agent de changement qui aide à déployer des solutions concrètes qui répondent à des besoins réels. Fort des succès obtenus depuis bientôt 20 ans, MISA va poursuivre sa mission d'innover en s'appuyant sur ses réseaux d'experts comptant plus de 200 professionnels de l'industrie minière », a déclaré François Vézina.

Le Parcours VORTEX est le seul programme au Québec à offrir un cadre d'accompagnement rigoureux et ciblé pour intégrer les PME innovantes aux grandes transformations du secteur minier et ainsi leur permettre de développer et déployer commercialement leurs technologies.

Déjà, ce sont 35 solutions d'affaires d'objets connectés (IoT) développées par les équipementiers et intégrateurs du Québec pour moderniser les pratiques minières et accélérer l'innovation technologique qui ont bénéficié de l'expertise du Groupe MISA dans le cadre du chapitre 1 de VORTEX. Cela a impliqué à ce jour plus d'une centaine d'entreprises (experts TI, entreprises promotrices et minières). C'est donc tout un écosystème qui gravite autour de l'initiative du Groupe MISA

« Le chapitre 2 du Parcours VORTEX permettra de turbopropulser la transformation vers la mine autonome en misant sur les priorités des marchés et en combinant les idées des PME québécoises à l'expertise des sociétés minières. Notre but est de renforcer l'industrie minière en maximisant la productivité et en générant des avantages compétitifs », a pour sa part mentionné Alain Beauséjour, directeur général du Groupe MISA.

La contribution financière du gouvernement au Parcours VORTEX est assurée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

À propos du Groupe MISA

Fondé en 2007, le Groupe MISA est un organisme à but non lucratif dont la mission est de stimuler l'innovation technologique au sein de la filière minérale québécoise. Basé à Rouyn-Noranda, MISA agit comme un catalyseur stratégique pour accélérer les investissements en innovation minière, améliorer la productivité des sociétés minières et favoriser la diversification des marchés des PME innovantes.

SOURCE Groupe MISA

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