Désengagement des dentistes de la RAMQ - Les soins aux patients sont maintenus

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Près de 1400 dentistes membres de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) se désengagent du régime public de soins dentaires (RAMQ) à compter d'aujourd'hui. Sans entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) depuis le 1er avril 2015, les dentistes veulent manifester leur mécontentement avec ce moyen de pression, qui n'affecte aucunement l'accessibilité et la qualité des soins offerts aux patients et qui n'exige aucun paiement de leur part.

L'enjeu principal des négociations avec les dentistes est la reconnaissance des frais d'exploitation des cliniques dentaires, que le gouvernement veut exclure de cette entente et de celles à venir. En se désengageant, les dentistes veulent démontrer au gouvernement leur insatisfaction quant à l'impasse des négociations et faire valoir la vraie valeur des services qu'ils offrent dans le cadre du régime public. Contrairement à d'autres professionnels de la santé, les dentistes sont des travailleurs autonomes qui assument tous les frais associés aux soins offerts à leurs patients.

Citation du Dr Carl Tremblay, président de l'ACDQ

Depuis cinq ans, les dentistes soutiennent le régime public de soins dentaires en continuant d'offrir des services à la population, sans entente, pour le compte du gouvernement. Ce même gouvernement ne démontre aucun intérêt à s'entendre avec nous, notamment en ce qui concerne les frais d'exploitation, qu'il ne veut plus mettre dans la balance. C'est un total manque de respect pour les dentistes.

Je tiens à rassurer la population : le désengagement ne change en rien l'accessibilité et la qualité des soins buccodentaires. Les patients assurés par la RAMQ recevront leurs soins, comme d'habitude. Ils n'auront rien à payer, comme d'habitude. Ils n'auront qu'à transmettre, avec l'aide de leur dentiste, le formulaire de demande de paiement à la RAMQ et remettre à leur dentiste le paiement qu'ils auront reçu de la RAMQ.

En refusant de s'entendre avec les dentistes, le gouvernement fragilise un programme public qui est déjà très restrictif. Seuls les enfants de moins de 10 ans et les prestataires d'une aide financière de dernier recours sont couverts par le régime public de soins dentaires.

