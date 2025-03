YULIN, Chine, 25 mars 2025 /CNW/ -- Un reportage du Yulin Media Center :

Des visiteurs internationaux célèbrent le Nouvel An chinois à Yulin : fabrication de bijoux en argent, sculpture en argile et découpe de papier.

En 2024, le Nouvel An chinois a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial. Aujourd'hui, plus de 20 pays dans le monde reconnaissent officiellement le Nouvel An chinois comme une fête officielle, célébrée par un cinquième de la population mondiale. La ville de Yulin, dans la province du Shaanxi, une forteresse de la Grande Muraille de Chine dont l'histoire est millénaire, est un important poste de traite sur la Route de la soie qui mélangeait les cultures des nationalités chinoises, où les gens ont été témoins de coutumes festives et de compétences populaires uniques pour des générations du patrimoine culturel immatériel mondial.

Dans le centre de protection du patrimoine culturel immatériel du district de Yuyang, dans la ville de Yulin, on peut observer les compétences exceptionnelles en incrustation de filigrane transmises par la famille de l'orfèvre Yang depuis cinq générations. Issus de la dynastie Ming, les bijoux en argent du Yulin combinent l'esthétique des peuples des plaines centrales et des peuples nomades. La fabrication de ce type de bijoux en argent nécessite des douzaines de processus d'ébavurage. Après avoir essayé de fabriquer des bijoux en argent à base de nœuds chinois, des visiteurs étrangers se sont exclamés : « Ce type d'artisanat de précision nous donne l'occasion de mieux comprendre le formidable savoir-faire des artisans chinois. »

Dans un atelier de sculpture en argile, le maître Cui a utilisé de l'argile jaune pour façonner une variété de paysages du nord du Shaanxi. Originaires des dynasties Ming et Qing, les sculptures en argile du Yulin se distinguent par un fort sentiment de vie. Les artisans sont une incarnation des anciens agriculteurs et artistes de rue. Un étranger tenant sa sculpture représentant « un vieil homme avec une pipe » a déclaré : « La compréhension profonde de la vie du peuple chinois est cachée dans l'argile. »

Au pavillon du maître Dong, artiste en découpe de papier, des amis étrangers ont appris une technique de découpe de papier multicouche. La population de Yulin a développé ses compétences en découpe de papier au fil des siècles. Les artisans utilisent des ciseaux pour découper une banderole évoquant le folklore de la région du nord du Shaanxi. Après l'activité de découpe de papier sur le thème du Nouvel An, tous les participants avaient le souhait suivant : « Que le monde soit témoin de cet art, qui porte la sagesse de l'Orient. »

Des bijoux en argent à la sculpture en argile en passant par la découpe de papier, les artisans de Yulin racontent une histoire d'héritage culturel en faisant appel à des compétences tirées du patrimoine culturel immatériel. Pour les visiteurs qui touchent à ces arts anciens, le Nouvel An chinois n'est pas seulement un festival, mais un accès important permettant au monde de mieux percevoir la civilisation orientale. Le gène culturel a traversé des milliers d'années, s'épanouissant dans une nouvelle gloire dans le dialogue mondial des civilisations.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2648128/1.mp4

SOURCE Yulin Media Center

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]