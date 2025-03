YULIN, Chine, 25 mars 2025 /CNW/ -- Un reportage du Yulin Media Center :

Des visiteurs célèbrent le Nouvel An chinois à Yulin : ils découvrent les chansons folkloriques du nord du Shaanxi et le yangko.

Le 14e jour du premier mois lunaire, un groupe de visiteurs internationaux s'est rendu au Folk Song Museum dans le nord du Shaanxi. Wang Zhixing, chanteur folk professionnel, a commencé la visite culturelle avec un tour de chant improvisé. Les chansons folkloriques du nord du Shaanxi, qui ont une tonalité aiguë et des rimes persistantes, sont chantées depuis des générations sur ce territoire. Des chants faisant l'éloge du travail aux duos romantiques, en passant par les chansons de mariage et de funérailles, les festivals et les rituels, les chansons folkloriques de nord du Shaanxi reflètent véritablement les émotions du peuple. En 2006, elles ont été incluses dans le premier lot de la liste nationale du patrimoine culturel immatériel de la Chine. Après avoir écouté la chanson, un visiteur a déclaré : « Cette chanson montre la beauté de la Chine; je ne comprends pas les paroles, mais on peut ressentir l'émotion.

Au Yulin Folk Art Research Institute, un groupe d'artistes fait les derniers préparatifs pour l'exposition nationale sur le yangko 2025. Tirant son origine des dynasties Ming et Qing, Shaanbei Yangko combine une danse, des spectacles d'opéra et des rituels folkloriques pour divertir les agriculteurs, ce qui témoigne de l'optimisme de la population du plateau de loess. En 2008, le yangko du nord du Shaanxi a été inscrit sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel de la Chine.

On retrouvera non seulement des équipes de yangko des quatre coins de la Chine, mais aussi des troupes d'art populaire de Bulgarie, de Thaïlande, de Corée du Sud et de Russie à la Fête des lanternes de Yulin en 2025. Cette fusion des cultures orientale et occidentale donne une nouvelle vie au yangko traditionnel du Shaanxi. Voici les commentaires de quelques visiteurs : « J'ai aimé le chant et la danse, c'était incroyable. La célébration collective du Nouvel An chinois révolutionne le modèle occidental des festivals de style familial. » En participant au défilé du yangko, les visiteurs ont non seulement apprécié le charme du patrimoine culturel immatériel, mais ils ont également compris l'importance plus profonde de l'héritage culturel. « La confiance envers cette culture que l'on pouvait observer dans les yeux des artistes nous permet de voir 5 000 ans de civilisation. Je respecte et j'adore cette culture ».

Du paysage sonore du Folk Song Museum à l'expérience immersive de la rue Yangko, Yulin a bâti des ponts entre les cultures avec les arts du patrimoine culturel immatériel pour ses amis au pays et à l'étranger. Ces sauts et ces pas de danse sont un don vivant du Nouvel An chinois, ainsi qu'un code pour que le monde comprenne la culture de ce territoire, injectant une nouvelle ère de dynamisme dans le patrimoine culturel immatériel du nord du Shaanxi.

