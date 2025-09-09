Des vignettes de stationnement gratuites pour soutenir l'aide à domicile

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Un regroupement d'organismes représentant des personnes qui travaillent ou qui utilisent différents services d'aide à domicile invite les partis municipaux de Montréal et Québec à s'engager clairement pour rendre disponible des vignettes de stationnement universelles et gratuites aux personnes offrant des services d'aide à domicile.

REVENDICATION PRINCIPALE :

Nous demandons l'instauration de vignettes de stationnement gratuites pour toutes les personnes offrant des services d'aide et de répit à domicile auprès des personnes âgées ou en situation de handicap. Ces vignettes doivent permettre le stationnement dans toutes les zones résidentielles, y compris celles payantes ou à durée limitée ou lorsqu'une vignette pour résidants est en vigueur, et ce, sans frais pendant les heures de service.

Au Québec, l'aide à domicile est offerte par des personnes employées par des CLSC, des organismes communautaires ou d'économie sociale, des agences privées, ou des particuliers via le programme d'allocation directe Chèque emploi-service. Ces personnes offrent des services de proximité essentiels et ont besoin de se déplacer plusieurs fois par jour dans la communauté. Elles doivent utiliser leur propre véhicule et en plus, doivent de plus payer de leur poche pour les constats d'effraction liés au stationnement. Cette façon de faire est un frein à la qualité des soins, car le fait d'être pressé au travail peut se traduire par des services saccadés, voire une absence de services.

Le comité Transport et services d'aide à domicile sollicitera les différents partis municipaux de la Capitale nationale et de la métropole pour les sensibiliser à cet enjeu. Nous invitons dès maintenant les différentes formations politiques, de même que les personnes candidates, à prendre des engagements clairs pour favoriser la fluidité et la dignité dans le secteur de l'aide à domicile.

À propos du comité Transport et services d'aide à domicile :

Il comprend des organismes représentant des personne retraitées, des personnes en situation de handicap, des travailleuses et travailleurs non syndiqués et des syndicats représentant des personnes employées dans les CLSC ou dans le secteur communautaire et de l'économie sociale. La mission du comité touche la question du transport, dans une perspective d'amélioration de la qualité des services et des conditions de travail dans le secteur de l'aide à domicile. Les membres sont : le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH), Ex aequo et le service Oxili, le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Répit Québec, le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Au bas de l'échelle, le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ), l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR Nationale), le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI).

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)

Contact médias : Marie-Hélène Verville : [email protected], 438 498-6419