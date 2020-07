QUÉBEC, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que l'été bat son plein et que les voyageurs répondent positivement à l'invitation à dire Bonjour Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec tient à réitérer l'importance, pour la sécurité et la santé collectives, de respecter les consignes sanitaires en vigueur, notamment le port du masque obligatoire d'ici quelques jours dans les lieux intérieurs fermés.

En phase avec les directives actuelles de la santé publique, les entreprises touristiques de toutes les régions du Québec sont prêtes à faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire recevoir les visiteurs avec leur accueil chaleureux. Heureuses que la population puisse à nouveau vivre ou revivre les expériences touristiques qu'elles offrent, les dizaines de milliers d'entreprises de l'industrie, à travers les 22 régions touristiques du Québec, se sont investies à tout mettre en place pour le faire dans le respect des mesures sanitaires.

Relevons ensemble le défi

La saison estivale actuelle sera assurément différente des précédentes. Toutefois, l'industrie touristique québécoise, déjà passée maître dans l'art de recevoir et d'appliquer les plus hauts standards en termes de propreté, continuera de protéger les voyageurs. Néanmoins, elle compte sur la collaboration de ceux-ci quant à l'application des mesures sanitaires en vigueur. Notre industrie a foi en leur compréhension tout en leur assurant que les expériences vécues cet été au Québec seront pour eux des plus enrichissantes, intéressantes tout en leur forgeant des souvenirs immuables.

Afin de relever, tous ensemble, le défi du déconfinement touristique, l'industrie invite les voyageurs à :

Planifier leurs vacances en préparant leur itinéraire tout en tenant compte des directives concernant les déplacements entre les régions et les villes ainsi que les mesures sanitaires adoptées par les sites qu'ils prévoient visiter.



S'assurer que les lieux qui les intéressent sont accessibles en prenant contact avec les associations touristiques régionales ou sectorielles, ou encore directement avec l'entreprise au préalable.

Prévoir plus de temps pour les visites, puisqu'il est possible que l'accès à certains sites touristiques soit plus long qu'à l'habitude en raison des mesures sanitaires de protection mises en place.

Respecter les normes de distanciation physique de 2 mètres et porter un masque pendant les visites dans les lieux publics fermés, ce qui est obligatoire au Québec à partir du 18 juillet 2020.

Respecter les mesures mises en place par l'entreprise visitée ainsi que les consignes des employés, tout en étant bienveillant et en s'amusant!

Citation

« Les entrepreneurs de notre industrie sont prêts à accueillir les voyageurs afin de leur faire passer de superbes vacances au Québec. Les règles sanitaires y sont appliquées de façon rigoureuse et les voyageurs seront accueillis de façon vigilante et consciente, car chaque geste compte. Notre industrie est solidaire dans la réussite du déconfinement et agira, durant ces vacances estivales, comme catalyseur de la relance économique du Québec à court, moyen et long terme. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos de Bonjour Québec

Dévoilée le 21 juin dernier par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la nouvelle signature touristique pour l'industrie rappelle avec force et intention que la découverte de la destination québécoise est, d'abord et avant tout, l'histoire d'une rencontre. Une rencontre avec des gens accueillants et fiers de leur région et de ses nombreux attraits. La signature évoque également le fait francophone et l'accueil chaleureux qui distingue le Québec à titre de destination de calibre mondial.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

SOURCE Alliance de l'industrie touristique du Québec

Renseignements: Anne-Hélène Couturier, conseillère en communications corporatives, [email protected], (581) 994-2663

Liens connexes

alliancetouristique.com