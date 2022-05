Avec plus d'une trentaine d'espèces, les eaux canadiennes accueillent une diversité remarquable de baleines. Malheureusement, certaines populations sont en péril. Des baleines meurent des suites de collisions avec des bateaux, ou se retrouvent piégées dans de l'équipement de pêche et des débris. La pollution, le changement climatique et les bruits dans l'océan représentent aussi des menaces.

Cinq baleines en voie de disparition du Canada sont illustrées sur le jeu de timbres :

Béluga ( Delphinapterus leucas ) - Estuaire du Saint-Laurent , baie Cumberland et baie d'Ungava

) - Estuaire du , baie et baie d'Ungava Rorqual bleu ( Balaenoptera musculus ) - Atlantique et Pacifique

) - Atlantique et Pacifique Épaulard ( Orcinus orca ) - Sud du Pacifique Nord-Est

) - Sud du Pacifique Nord-Est Baleine noire de l'Atlantique Nord ( Eubalaena glacialis )

) Baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) - Plateau néo-écossais

« Il est primordial que ces baleines soient désignées en voie de disparition. Cela pourrait favoriser leur protection juridique et inciter les organisations et les personnes à prendre des mesures volontaires pour mettre fin aux activités qui nuisent aux baleines », explique Hal Whitehead, Ph. D., biologiste et professeur à l'Université Dalhousie et coprésident du Sous-comité de spécialistes des mammifères marins du COSEPAC. « Finalement, ce statut contribue à mettre en lumière un problème bien réel auquel il faut remédier. »

À propos des timbres

Les illustrations de David Miller reflètent la grâce et la beauté des cinq magnifiques mammifères nageant dans leur environnement sous-marin. L'émission est oblitérée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où de nombreux efforts de sauvetage, de gestion des ressources et de recherche sont déployés. Imprimée par Lowe-Martin, elle comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un pli Premier Jour officiel, un bloc-feuillet de cinq timbres, une planche non coupée de 25 timbres et une planche non coupée encadrée.

Les timbres et articles de collection seront en vente dans les bureaux de poste dès le 20 mai et sont disponibles en précommande à postescanada.ca. Pour obtenir des images et plus de renseignements sur tous les produits de cette émission :

