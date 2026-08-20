Des soins et services pharmaceutiques encore mieux adaptés aux besoins de la population

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- À compter du 9 décembre 2026, les pharmaciennes et pharmaciens du Québec verront leur rôle s'élargir. En effet, il s'accroîtra en matière de prescription, de prolongation d'ordonnances, de substitution et d'administration de médicaments.

Concrètement, cela signifie que les pharmacien(ne)s pourront par exemple faire un prélèvement dans la gorge pour détecter un streptocoque et ensuite prescrire le traitement approprié si besoin, ou modifier de façon autonome un médicament s'il cause une réaction indésirable. Ils et elles pourront également prescrire de façon plus large pour des problèmes de santé courants ou lorsqu'une maladie chronique est déjà diagnostiquée.

« Les pharmaciennes et pharmaciens sont des professionnel(le)s de la santé accessibles, présent(e)s dans toutes les régions du Québec, et ces activités professionnelles leur donneront l'opportunité d'exercer au maximum de leurs connaissances et compétences, au bénéfice de la population », affirme Jean-François Desgagné, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

Une mise en place progressive dans les milieux

Ces changements se mettront en place progressivement à partir de décembre. La population ne devra donc pas s'attendre à ce qu'ils soient offerts partout, dès le premier jour. De plus, la possibilité d'exercer une activité ne signifie pas qu'elle sera faite dans toutes les situations. Comme pour tout acte professionnel, la décision d'un(e) pharmacien(ne) d'intervenir repose sur son jugement professionnel, l'évaluation de la condition du ou de la patient(e), les informations disponibles, la réglementation et la capacité d'assurer un suivi approprié.

« Nous souhaitons que ces changements dans la pratique se déploient de façon harmonieuse et responsable. L'objectif est d'améliorer l'accès aux soins, mais aussi de s'assurer que les services soient rendus dans les meilleures conditions pour les patient(e)s comme pour les équipes en pharmacie. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte de pénurie d'effectifs », ajoute Jean-François Desgagné.

Des travaux en cours pour la maîtrise en pharmacothérapie avancée

Par ailleurs, pour les pharmacien(ne)s détenteur(trice)s de la maîtrise en pharmacothérapie avancée, l'Ordre poursuit ses travaux avec l'Office des professions du Québec en vue d'un règlement sur les attestations de formation. Ce règlement permettra, une fois en vigueur, d'accorder à ces pharmacien(ne)s une plus grande latitude dans l'exercice de leur activité de prescrire des médicaments.

Un pas de plus pour l'accès

Pour l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'élargissement des activités professionnelles s'inscrit dans une perspective d'évolution de la pratique qui améliorera la fluidité des soins, tout en permettant d'utiliser pleinement l'expertise des pharmacien(ne)s. Nous saluons la collaboration de toutes les parties prenantes qui ont contribué à rendre possible cette avancée importante pour la population québécoise.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciennes et pharmaciens.

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec

Nancy Marando, conseillère principale, communications et affaires publiques, Ligne médias : 514-808-5556 I [email protected]