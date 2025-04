Des soins et des services de qualité pour les personnes hébergées - Santé Québec prend en charge le volet CHSLD de la Résidence Plaisance des Îles

QUÉBEC, le 4 avril 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, annonce que Santé Québec prend en charge la gestion du volet CHSLD de la Résidence Plaisance des Îles (RPDI), auparavant gérée par le Centre d'hébergement et de soins de longue durée des Îles-de-la-Madeleine inc. Cette prise en charge fait partie d'une acquisition de l'immeuble par la société d'État. Elle met ainsi fin à la mise sous séquestre de ces deux établissements.

Depuis le 3 avril dernier, Santé Québec, avec les équipes du CISSS des Îles, prend en charge toutes les activités liées au CHSLD des Îles-de-la-Madeleine, comme la buanderie, les services d'hygiène, les soins cliniques, ainsi que la gestion des repas et des tâches administratives.

De son côté, RPDI conservera les activités destinées aux personnes hébergées par la résidence privée pour aînés (RPA), incluant les repas, l'hygiène, et les services administratifs. RPDI s'occupera également de certaines tâches communes, comme la réception et l'entretien des espaces partagés entre les deux services.

Citations :

« Je tiens à assurer à la population des Îles-de-la-Madeleine que tous les efforts seront mis en place au cours des prochains mois pour que les résidentes et les résidents puissent s'épanouir dans un environnement sécuritaire, bienveillant et qui leur ressemble. Cette démarche d'intégration des services d'hébergement et de soins de longue durée au réseau public est en parfaite cohérence avec la démarche d'harmonisation des CHSLD que nous avons entreprise ces dernières années. Celle-ci vise à faire en sorte que les personnes hébergées reçoivent les soins et les services de grande qualité qu'elles méritent, peu importe le milieu de vie. C'est une priorité de notre gouvernement. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Avec cette acquisition, nous assurerons la pérennité et la stabilité à long terme de la Résidence Plaisance des Îles. Nous tenons à souligner l'engagement et le travail des équipes du CISSS des Îles dans la conclusion de cette entente qui va permettre de garantir un environnement sécuritaire et de qualité aux résidentes et résidents de ce CHSLD. »

Guy Thibodeau, vice-président adjoint, Soutien à la gouvernance des établissements

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements : Vincent Tremblay, Conseiller politique, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, 263-993-0581