Des soins et des services de qualité pour les personnes hébergées - Le CIUSSS de la Capitale-Nationale acquiert le CHSLD Domaine Saint-Dominique

QUÉBEC, le 14 août 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale procèdera à l'acquisition de l'immeuble hébergeant le Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Domaine Saint-Dominique. Ce CHSLD était jusqu'à maintenant un établissement privé.

Cette démarche d'acquisition permettra au CIUSSS de continuer d'offrir un environnement sécuritaire et de qualité aux résidentes et aux résidents de ce milieu d'hébergement situé dans le quartier Sillery.

C'est la première fois au Québec qu'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux conclut une promesse d'achat en vue d'acquérir un CHSLD privé. La transaction se fera en octobre prochain afin d'assurer une transition graduelle des activités.

Notons que cette annonce s'inscrit dans l'engagement du gouvernement de mettre en place les conditions nécessaires afin d'offrir des soins et des services de la plus haute qualité dans tous les milieux d'hébergement du Québec. Cette démarche d'harmonisation, qui inclut notamment le conventionnement des CHSLD privés d'ici la fin de l'année 2025, permet d'obtenir des bénéfices importants, tant pour les personnes hébergées que pour le personnel et les propriétaires.

Citations :

« Notre démarche d'harmonisation visant à nous assurer que les personnes hébergées reçoivent les soins et les services qu'elles méritent, peu importe le milieu de vie, est une priorité pour notre gouvernement. Nous annonçons un autre pas en ce sens aujourd'hui, avec l'acquisition de l'immeuble hébergeant le CHSLD Domaine Saint-Dominique par le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la prise en charge des activités d'hébergement par ce dernier. Tous les efforts seront mis en place au cours des prochains mois afin que les résidentes et les résidents puissent continuer à s'épanouir dans un environnement sécuritaire et bienveillant. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Nous annonçons avec émotion l'acquisition du CHSLD Domaine Saint-Dominique par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Malgré les défis rencontrés par le passé, notamment avec le rehaussement de notre offre de soins et de services en réponse à une mission accrue en soins, nous avons réussi avec succès à obtenir un agrément avec mention. Cette réussite est le fruit d'une collaboration étroite entre nos équipes et le CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui ont ensemble incarné nos valeurs d'entraide, de bienveillance et d'excellence. Notre engagement a toujours visé le bien-être et la sécurité des résidentes et des résidents, tout en maintenant la qualité des installations et l'hospitalité des lieux. Nous sommes heureux de confier cette mission à une organisation qui continuera d'offrir un cadre de vie de haute qualité. Nous sommes honorés d'avoir servi cette noble cause et confiants de la continuité de cet engagement. »

Patrick Gilbert, président du CHSLD Domaine Saint-Dominique

« Le Comité des usagers du CHSLD Domaine Saint-Dominique accueille l'annonce faite aujourd'hui très favorablement. Avec cette nouvelle, notre comité des usagers, dont la mission est de défendre les droits et travailler à améliorer la qualité des soins et des services de tous résidents pour assurer la reconnaissance de leurs droits et libertés, entrevoit l'avenir de façon positive. Nous sommes heureux de voir que la ministre Bélanger soutient son engagement pour les usagers du CHSLD Domaine Saint-Dominique. »

Françoise Trudel, porte-parole du comité des usagers de Saint-Dominique

Faits saillants :

En se portant acquéreur de l'immeuble hébergeant le CHSLD, le CIUSSS s'engage à assurer une transition harmonieuse et transparente pour les résidentes et les résidents.

Rappelons que de septembre 2022 à septembre 2023, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a assuré l'administration provisoire du CHSLD Domaine Saint-Dominique, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Au cours de cette période, des mesures ont été mises en place afin d'assurer l'amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux personnes hébergées, comme la formation du personnel, l'ajout de ressources et l'amélioration des processus de gestion.

Le CIUSSS accueille une nouvelle ressource d'hébergement. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les résidentes et les résidents ainsi que pour la population.

