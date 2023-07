TORONTO, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Une coalition d'organisations et de sociétés dirigées par des Noirs est résolue à demander au gouvernement fédéral de répartir avec prudence les 97 millions de dollars visant à assurer l'intégration efficace et à long terme des réfugiés. Tout en reconnaissant les efforts louables d'autres organisations dirigées par des Noirs pour appuyer les nouveaux arrivants au Canada, les dirigeants de cette coalition reconnaissent le besoin de miser sur des solutions durables qui vont au-delà de l'aide immédiate à court terme.

Des organismes dirigés par des Noirs comme Tropicana Community Services, qui joue le rôle d'intermédiaire de l'Ontario pour l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC) du gouvernement fédéral, ont été aux premières lignes de la prestation d'un soutien essentiel aux demandeurs d'asile à Toronto et partout au pays. Tropicana Community Services a travaillé en étroite collaboration avec les autres intermédiaires de l'IACNC, y compris la Black Business Initiative (BBI) en Nouvelle-Écosse, l'Africa Centre en Alberta et le Groupe 3737 au Québec, afin de renforcer la capacité d'organismes culturellement compétents comme ces derniers sur lesquels les nouveaux arrivants des communautés noire, africaine et caribéenne devront compter pour favoriser et appuyer leur intégration à la société canadienne.

Regroupant 900 sociétés et organismes dirigés par des Noirs, ce collectif croit que des solutions à long terme sont essentielles pour relever les défis auxquels sont confrontés les demandeurs d'asile à Toronto et dans les autres régions du Canada. Il y a une possibilité d'investir dans des programmes et des initiatives qui vont au-delà du soutien à court terme, en mettant l'accent sur un soutien complet à l'intégration qui aide les nouveaux arrivants à s'épanouir lorsqu'ils choisissent une région ou une autre du Canada comme terre d'accueil.

Citations

« Mon équipe et moi-même sommes animés par un engagement inébranlable à outiller les gens de différents milieux et à encourager leurs efforts. Notre collaboration avec l'Initiative de soutien des communautés noires du Canada illustre notre vision commune pour aider les gens des communautés noires, de l'Afrique et des Caraïbes à surmonter les obstacles à leur progrès. Il faut étendre ce soutien global pour faciliter l'intégration durable des réfugiés, afin que les demandeurs d'asile à Toronto et ailleurs au pays puissent se tailler une place, s'épanouir et contribuer de façon précieuse au tissu de la société canadienne. » - Raymond Guiste, chef de la direction de Tropicana Community Services.

« L'immigration s'est révélée l'un des moteurs les plus puissants du développement économique au Canada, enrichissant notre pays grâce à ses compétences et talents diversifiés et à sa résilience. Au moment où nous accueillons des demandeurs d'asile à l'intérieur de nos frontières, nous devons reconnaître l'immense potentiel qu'ils offrent à nos collectivités. L'intégration efficace de ces personnes n'est pas seulement une obligation morale, mais une obligation stratégique. En leur fournissant le soutien et les ressources nécessaires pour s'épanouir, nous profitons d'une source inépuisable d'innovation, de créativité et de talents inexploités qui stimuleront davantage la croissance et la prospérité de notre pays. » - Tiffany Callender, cheffe de la direction, Fédération Africaine Canadienne de l'Économie.

« L'intégration réussie des réfugiés est une responsabilité collective, et nous sommes déterminés à favoriser un avenir plus sûr et inclusif pour tous. Ensemble, en tant que chefs d'entreprise au sein de la communauté noire, nous visons à créer un bouclier protecteur de soutien et de possibilités, permettant aux demandeurs d'asile de s'épanouir et de contribuer de façon significative à la mosaïque diversifiée de la société canadienne. » - Claudette McGowan, cheffe de la direction de Protexxa et cofondatrice de Firehood.

À propos de l'IACNC

L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC) est un programme gouvernemental financé par le gouvernement fédéral visant à renforcer la capacité des organismes communautaires et sans but lucratif dirigés par des Noirs qui servent les communautés noires du Canada. L'IACNC, qui regroupe 900 organismes dirigés par des Noirs, est déterminée à promouvoir les intérêts et le bien-être des communautés noires partout au Canada. L'IACNC s'efforce d'outiller les gens et d'encourager leurs efforts par la défense des droits, l'éducation et la collaboration avec différents intervenants afin de créer un changement positif et durable.

SOURCE Fédération Africaine Canadienne de l'Économie

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Augustine Fischer, Directrice, Communications et engagement des parties prenantes, Fédération Africaine Canadienne de l'Économie, +1 905 921-0865, [email protected]