Des services gouvernementaux sous un même toit - Transformation des bureaux de Services Québec dans la région du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de simplifier l'accès aux services publics gouvernementaux, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonce que tous les centres locaux d'emploi de la région du Bas-Saint-Laurent sont maintenant des bureaux de Services Québec. Dès aujourd'hui, les citoyens et les entreprises de la région peuvent y trouver une gamme élargie de services tels que des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, de l'accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et organismes ainsi que des services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises et d'assermentation.

Ancien nom Nouveau nom Adresse Date du changement Centre local d'emploi de Trois-Pistoles Bureau de Services Québec de Trois-Pistoles 634, rue Richard, Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 3 février 2020 Centre local d'emploi de Témiscouata Bureau de Services Québec de Témiscouata-sur-le-Lac 4, rue de la Gare, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0 3 février 2020 Centre local d'emploi de Rimouski-Neigette Bureau de Services Québec de Rimouski 337, rue Moreault, 1er étage, Rimouski (Québec) G5L 1P4 10 février 2020 Centre local d'emploi de Mont-Joli Bureau de Services Québec de Mont-Joli 42, rue Doucet, 1er étage, Mont-Joli (Québec) G5H 1R4 10 février 2020

Ces bureaux de Services Québec :

sont situés dans un environnement géographiquement accessible;

ont une salle libre-service où des équipements peuvent être utilisés par la clientèle;

représentent un moyen de contribuer à la pérennisation des emplois dans la communauté.

Faits saillants :

La volonté du gouvernement du Québec est de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Services Québec se veut donc la porte d'entrée aux services gouvernementaux, facilitant ainsi l'accès à une gamme élargie de services pour l'ensemble de la population.

La transformation des bureaux de Services Québec répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), soit de simplifier l'accès aux services et aux programmes gouvernementaux en poursuivant le déploiement d'une offre intégrée de services multimodes et de proximité.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, on trouve désormais huit bureaux de Services Québec, les bureaux faisant l'objet de l'annonce s'ajoutant à ceux déjà en place. En effet, le bureau de Rivière-du-Loup est déployé depuis février 2017; celui de La Pocatière, depuis octobre 2017; celui de Matane , depuis mai 2018; et celui d' Amqui , depuis le 10 février 2020, et ce, dans le cadre d'un projet de déploiement complet avec aménagement de salles libre-service (postes libre-service ajustables, comptoirs d'accueil dynamiques, téléviseurs, accès Wi-Fi et bornes de sondage).

