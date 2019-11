Des services gouvernementaux sous un même toit - Transformation des bureaux de Services Québec dans la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de simplifier l'accès aux services publics gouvernementaux, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonce que les centres locaux d'emploi de la région de la Mauricie sont maintenant des bureaux de Services Québec. Depuis le 11 novembre, les citoyens et les entreprises de la région peuvent y trouver une gamme élargie de services, tels que des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, de l'accompagnement dans les démarches administratives ainsi que des services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises et d'assermentation.

Ancien nom Nouveau nom Date du changement Centre local d'emploi

de Sainte-Thècle Bureau de Services

Québec de Sainte-Thècle 4 novembre 2019 Centre local d'emploi

de Grand-Mère Bureau de Services

Québec de Grand-Mère 4 novembre 2019 Centre local d'emploi

de Louiseville Bureau de Services

Québec de Louiseville 11 novembre 2019 Centre local d'emploi

de Sainte-Geneviève-de-Batiscan Bureau de Services

Québec de Sainte-

Geneviève-de-Batiscan 11 novembre 2019

Ces bureaux de Services Québec

sont situés dans un environnement géographiquement accessible;

ont une salle libre-service où des équipements peuvent être utilisés par la clientèle;

représentent un moyen de contribuer à la pérennisation des emplois dans la communauté.

Faits saillants :

La volonté du gouvernement du Québec est de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Ces partenariats permettront de faciliter et de simplifier l'accès aux services.

Dans la région de la Mauricie, on trouve désormais sept bureaux de Services Québec, car les bureaux qui font l'objet de l'annonce s'ajoutent à ceux déjà en place. En effet, les bureaux de La Tuque , de Shawinigan et de Trois-Rivières sont ouverts respectivement depuis janvier 2017, mars 2017 et février 2019.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca