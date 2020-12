Des services gouvernementaux sous un même toit - Transformation des bureaux de Services Québec dans la région de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de simplifier l'accès des citoyens et des entreprises de la région de la Côte-Nord aux services gouvernementaux, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonce que les centres locaux d'emploi de Baie-Comeau, de Sept-Îles et de Forestville deviennent aujourd'hui des bureaux de Services Québec.

Ainsi, la clientèle bénéficie d'un accueil personnalisé et commun pour tous les services gouvernementaux offerts. Les préposés y sont, entre autres, en mesure d'accompagner et de guider les citoyens dans l'utilisation des services en ligne du gouvernement et dans les divers programmes offerts. Les services spécifiques offerts dans chacun de ces bureaux sont détaillés dans la section Nous joindre du site Québec.ca.

Ces bureaux de Services Québec ont une salle libre-service où des équipements (ordinateurs, imprimantes, téléphones) peuvent être habituellement utilisés par la clientèle. Ce service sera de nouveau disponible lorsque les consignes de la Santé publique le permettront.

Faits saillants :

La volonté du gouvernement du Québec est de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Services Québec se veut donc la porte d'entrée aux services gouvernementaux, facilitant ainsi l'accès à une gamme élargie de services pour l'ensemble de la population.

La transformation des bureaux de Services Québec répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de simplifier l'accès aux services et aux programmes gouvernementaux en poursuivant le déploiement d'une offre intégrée de services multimodes et de proximité.

Dans la région de la Côte-Nord, ces bureaux s'ajoutent à ceux déjà déployés : celui des Escoumins en mars 2017, celui de Havre-Saint-Pierre en février 2018 et celui de Port-Cartier en septembre 2018.

Voici les nouvelles appellations des bureaux transformés :

Ancien nom Nouveau nom Centre local d'emploi de Baie-Comeau Bureau de Services Québec de Baie-Comeau Centre local d'emploi de Sept-Îles Bureau de Services Québec de Sept-Îles Centre local d'emploi de Forestville Bureau de Services Québec de Forestville

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

