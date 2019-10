Des services gouvernementaux sous un même toit

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre local d'emploi de Saint-Léonard, situé au 8257, boulevard Langelier à Montréal, devient le bureau de Services Québec du nord-est de Montréal et propose une gamme élargie de services aux citoyens. Par ailleurs, les services offerts par le bureau de Services Québec de Langelier, qui était situé au 7335, boulevard Langelier, sont offerts depuis le 4 octobre 2019 au nouveau bureau de Services Québec du nord-est de Montréal.

Sur place, la population a accès, notamment, à des renseignements sur tous les programmes et services gouvernementaux, à un accompagnement dans ses démarches administratives ainsi qu'à des services d'aide à l'emploi, d'aide sociale et d'assermentation.

Les citoyens trouvent à ce bureau de Services Québec un accueil personnalisé. Concrètement, le personnel les accueille, leur propose un accompagnement dans leurs recherches et leurs démarches, entre autres celles qui peuvent être effectuées dans Internet, et répond à leurs questions concernant les programmes et services du gouvernement du Québec. Cette approche place au premier plan la qualité du service à la clientèle.

Faits saillants :

Il s'agit du cinquième bureau de Services Québec à voir le jour dans la région depuis 2016. En effet, le bureau situé sur la rue De Bleury a été ouvert en septembre 2016, celui du centre-est de Montréal en août 2017, celui du centre-ouest en novembre 2017 et celui du centre de Montréal en août 2018. La région compte également des bureaux libres-services à la Grande Bibliothèque, à la bibliothèque d'Ahuntsic, à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles et à la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.

celui du centre de Montréal en août 2018. La région compte également des bureaux libres-services à la Grande Bibliothèque, à la bibliothèque d'Ahuntsic, à la bibliothèque de et à la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Rappelons que la volonté du gouvernement du Québec est de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats avec un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Ces partenariats permettront de faciliter et de simplifier l'accès aux services.

