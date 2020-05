Des retards de livraison sont toujours à prévoir alors que Postes Canada gère des volumes records

OTTAWA, le 26 mai 2020 /CNW/ - Les Canadiens doivent s'attendre à des retards de livraison dans un avenir prévisible alors que Postes Canada gère des volumes sans précédent. Comme les Canadiens achètent toujours plus en ligne et diversifient leurs achats, Postes Canada répond à leurs besoins tout en maintenant d'importantes mesures de distanciation physique dans toutes ses installations. Le traitement de volumes records de colis dans des établissements qui n'ont jamais été conçus pour que des employés travaillent à deux mètres les uns des autres demande plus de temps.

Volumes records de colis et articles volumineux

Postes Canada livre un nombre jamais vu de colis en plus de traiter une plus grande variété d'articles. La croissance des volumes de colis s'est accélérée en avril, atteignant un rythme sans précédent en mai. Le mardi 19 mai, Postes Canada a atteint record absolu de la livraison de colis en une seule journée : elle a livré 2,1 millions de colis aux Canadiens, soit environ trois fois le volume normal pour cette période de l'année. Il n'y a pas que les volumes qui représentent des défis. Nous avons également enregistré une augmentation du nombre d'articles ménagers plus volumineux, comme des mini frigos, du mobilier de jardin, des barbecues, des chaises et d'autres gros articles qui passent dans notre réseau. Ces articles nécessitent souvent un soulèvement à deux personnes, ce qui pose des défis supplémentaires en matière de sécurité et entraîne des retards.

Répondre à la demande sans jamais négliger la sécurité

Nous prenons des mesures pour servir les Canadiens tout en maintenant la distanciation physique. Ces mesures comprennent le traitement et la livraison les fins de semaine, ainsi qu'un soutien supplémentaire d'employés temporaires formés. De plus, nous pouvons transférer certains colis à d'autres emplacements de Postes Canada en fonction de leur capacité pour procéder à leur traitement. Cette mesure réduit les retards, mais les clients qui font le suivi de leur colis pourraient remarquer que son itinéraire n'est pas le même que d'habitude.

Nous savons que ces articles sont importants pour eux, surtout en ce moment, et nous remercions les Canadiens de leur patience et de leur compréhension. Nos employés travaillent sans relâche pour vous servir et nous continuerons de tenir les clients au courant des développements. Veuillez visiter le site postescanada.ca et cliquer sur la bannière dans le haut de la page.

Service à la clientèle : 1 866 607-6301

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca