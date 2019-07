Des résidents du sud de l'Ontario franchissent une étape menant à l'attribution de leur lot de loterie

Réclamation de lot soumise au processus concernant les gagnants liés à OLG

TORONTO, le 30 juill. 2019 /CNW/ - Un groupe de 17 résidents du Sud de l'Ontario a franchi une étape menant à l'attribution d'un lot de 500 000 $ remporté au tirage de HIT OR MISS du 16 avril 2019.

Comme la sœur de M. Banderob et le fils de M. Marx travaillent à des points de vente de loterie d'OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une personne liée à OLG.

À ce jour, les réclamants ont franchi la première des deux étapes d'un processus appliqué aux gains des personnes liées à OLG qui comprenait une vigilance accrue concernant leur réclamation de lot.

Pour mener à bien la réclamation, le lot sera retenu pendant une période d'attente de 30 jours, conformément au processus concernant les gagnants liés à OLG, ce qui permet à OLG d'annoncer le gain. Si le lot ne fait l'objet d'aucune autre réclamation, il sera payé aux réclamants le 28 août 2019.

Si la date de paiement tombe sur un jour non ouvrable, le jour ouvrable suivant sera réputé la date de paiement.

Les membres du groupe sont :

Domenico Jakob de Kitchener

Peter Angove d'Orton

Latchman Arjun de Kitchener

Gheorghe Bacos de Kitchener

Joseph Banderob de Cambridge

Ilija Barukcic de Kitchener

Ehean Couchman de Cambridge

Jonathan Docker de Cambridge

Joseph Galvao de Cambridge

Nicholas Harmer de Paris

James Holden de Kitchener

Peter Johnson d'Elora

Quinton Kimmich de Cambridge

Bernd Marx de Kitchener

Matthew Nederend de Breslau

Guerin Pascal de Kitchener

Anthony Yates de Guelph

Le billet a été acheté à Circle K, avenue Activa, à Kitchener.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Réclamation de lot par une personne liée à OLG sur OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 50 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLGtoday

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

LA LIGNE ONTARIENNE D'AIDE SUR LE JEU PROBLÉMATIQUE 1-888-230-3505

Available in English

SOURCE OLG Winners

Renseignements: INFORMATION : RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716

Related Links

www.olg.ca