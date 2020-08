OTTAWA, ON, le 3 août 2020 /CNW/ - Les Canadiennes et Canadiens savent que l'accès à Internet haute vitesse fiable et abordable n'est pas un luxe, mais bien une nécessité pour l'ensemble de la population, y compris celles et ceux qui vivent dans les collectivités rurales et éloignées.

La crise actuelle a mis en évidence à quel point nous nous dépendons d'Internet haute vitesse, et ce besoin ne fera que s'accentuer. Plus que jamais, les Canadiennes et Canadiens ont besoin d'un accès à Internet haute vitesse fiable et abordable pour travailler et s'instruire à partir de leur domicile, ainsi que pour communiquer avec leurs proches.

Aujourd'hui, le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement de 1,94 million de dollars pour la réalisation de cinq projets au titre du programme Brancher pour innover dans des collectivités rurales du Québec.

Ces projets vont permettre d'accroître la vitesse des connexions Internet au profit des foyers des régions rurales et éloignées. La répartition des fonds se fera comme suit :

1 019 925 $ à Bell Canada pour la réalisation de trois projets d'installation de fibre optique afin de fournir le service Internet haute vitesse à Saint-Pie-de-Guire , au nord-ouest de Drummondville , à Lac-à-la-Truite, au sud-est de Thetford Mines ; ainsi qu'à Saint-Séverin et Saint-Frédéric, au nord-est de Thetford Mines .

pour la réalisation de trois projets d'installation de fibre optique afin de fournir le service Internet haute vitesse à , au nord-ouest de , à Lac-à-la-Truite, au sud-est de ; ainsi qu'à Saint-Séverin et Saint-Frédéric, au nord-est de . 927 938 $ à Groupe Maskatel LP pour la réalisation de deux projets d'installation de fibre optique afin de fournir le service Internet haute vitesse à Saint-Lucien , à l'est de Drummondville , et à Lac Bolduc, au sud-est de Thetford Mines .

La haute vitesse pour tous : la stratégie canadienne pour la connectivité est le plan du gouvernement du Canada pour veiller à ce que toutes les Canadiennes et tous Canadiens aient un accès abordable à Internet haute vitesse, quel que soit l'endroit au pays. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement s'engage en outre à améliorer la couverture des services sans fil où les Canadiennes et Canadiens vivent et travaillent, ainsi que le long des principales routes et autoroutes.

Grâce au programme Brancher pour innover, les citoyennes et citoyens pourront rester en contact avec leurs proches, faire des affaires en ligne, suivre des programmes d'éducation à distance et profiter des occasions offertes à l'ère du numérique. Ces projets vont renforcer les liens humains au sein même des communautés et avec le reste du monde, tout en ouvrant de nouvelles avenues de réussite.

Citations

« Le gouvernement du Canada met tout en œuvre pour que chaque ménage et entreprise ait accès à l'Internet haute vitesse. En investissant dans huit nouveaux projets dans le cadre du programme Brancher pour innover, nous continuons de combler le fossé numérique afin que les Canadiennes et Canadiens des régions du Québec puissent également profiter de tous les avantages qu'offre le numérique. »

- Le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez

« Les services Internet à large bande sont un facteur de réussite clé pour les résidentes et résidents des communautés rurales du Canada. La crise de la COVID-19 met en lumière l'importance cruciale d'un accès au monde numérique, plus que jamais auparavant. Le programme Brancher pour innover est une façon de continuer à ouvrir des portes pour que les Canadiennes et Canadiens communiquent avec leurs proches et soient mieux outillés pour accomplir leurs tâches quotidiennes. En finançant des projets visant à améliorer la connectivité à large bande, nous stimulons la croissance économique et améliorons la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens qui vivent dans les régions rurales et éloignées. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada investit des milliards de dollars, au titre de plusieurs programmes, pour appuyer le développement de l'infrastructure des services Internet dans les régions rurales et éloignées.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé l'octroi de 1,7 milliard de dollars en appui au déploiement d'Internet haute vitesse, y compris 1 milliard de dollars au titre du nouveau Fonds pour la large bande universelle, 600 millions de dollars en appui au déploiement de satellites en orbite terrestre basse afin de brancher les collectivités les plus éloignées, et 85 millions de dollars en financement additionnel pour la poursuite des activités du programme Brancher pour innover.

Plus de 50 collectivités rurales et éloignées reçoivent déjà les bienfaits de projets terminés au titre du programme Brancher pour innover. Ces projets ont le potentiel de rehausser la vitesse de connexion Internet pour plus de 25 000 foyers.

Les projets en cours de construction amélioreront la connectivité aux services à large bande dans 150 collectivités et pourraient toucher 50 000 foyers d'ici la fin de 2020. Plus de 750 communautés et quelque 250 000 foyers pourraient bénéficier de vitesses Internet plus rapides d'ici la fin de 2021 grâce à la réalisation de projets appuyés par le programme Brancher pour innover.

