Des chiffres records en matière de tourisme, l'accent mis sur le développement durable et une conférence de presse sur la destination parmi les faits saillants des Bahamas lors d'un événement prestigieux

NASSAU, Bahamas, 15 mai 2024 /CNW/ - Alors que le tourisme est en vogue aux Bahamas, les représentants du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation (BMOTIA) du pays sont prêts à tirer parti de leur succès lors de la 42e édition du Caribbean Travel Marketplace. Organisé par la Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) et prévu du 20 au 23 mai 2024 au Montego Bay Convention Centre en Jamaïque, Le plus grand événement de marketing touristique des Caraïbes permettra aux Bahamas de briller en tant qu'acheteurs et vendeurs de produits et services touristiques de pays de toute la région qui se réunissent pour faire des affaires.

En 2023, les Bahamas ont connu une croissance touristique record, représentant 9,6 millions de visiteurs, en hausse de 38 % par rapport à 2022. Alors que les arrivées par avion en provenance de l'étranger ont augmenté de 17 % pour atteindre un record de 1,7 million en 2023, les arrivées par croisière ont bondi de 43,5 % pour atteindre un record de 7,9 millions. Les 16 îles du pays ont toutes connu des augmentations importantes, avec des visites à New Providence, par exemple, en hausse de 36 % en 2023, à Grand Bahama de 44 % et aux îles Out de 40 %.

La délégation des Bahamas a un programme complet qui comprendra l'organisation d'une conférence de presse à destination de l'événement, prévue le mardi 21 mai à 11 h. Il y aura beaucoup de choses à révéler pour les représentants du ministère, alors que les Bahamas sont devenus une source de solutions de tourisme durable, une grande partie du succès touristique du pays découlant de son engagement à améliorer la vie, à préserver les environnements et à soutenir l'économie des collectivités. Par exemple, le BMOTIA a récemment dévoilé de nouvelles initiatives visant à restaurer et à revitaliser les mangroves qui sont essentiels à l'équilibre écologique des océans. Autres développements touristiques dont les Bahamas feront la promotion au Caribbean Travel Marketplace :

Le nouveau centre d'incubation du BMOTIA a été conçu pour stimuler l'entrepreneuriat local dans le secteur du tourisme. Géré par la Société de développement du tourisme sur un site surplombant le port de Nassau , le centre offre un espace abordable et attrayant aux micro-détaillants bahamiens pour présenter leurs produits locaux.

, le centre offre un espace abordable et attrayant aux micro-détaillants bahamiens pour présenter leurs produits locaux. Nouveaux développements dans l'industrie des croisières, y compris une destination privée pour Carnival Cruise Line à Celebration Key dans l'île de Grand Bahama ; une deuxième destination privée pour Disney Cruise Line à Lookout Cay à Lighthouse Point à Eleuthera; et un nouveau port de croisière et parc aquatique sur Grand Bahama grâce à un partenariat entre Royal Caribbean, MSC Cruises et ITM Group.

; une deuxième destination privée pour Disney Cruise Line à Lookout Cay à à Eleuthera; et un nouveau port de croisière et parc aquatique sur grâce à un partenariat entre Royal Caribbean, MSC Cruises et ITM Group. Les mises à jour de la compagnie aérienne, y compris le nouveau service aller-retour deux fois par semaine entre Miami et le port du gouverneur à Eleuthera, et le service South West new Orlando to Nassau , qui encourage davantage les visiteurs à explorer la destination.

« Chaque année, nous nous réjouissons à l'idée de faire partie du Caribbean Travel Marketplace et de profiter de l'occasion qu'il offre pour stimuler le tourisme dans notre pays et dans les Caraïbes, a déclaré l'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre des Bahamas et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation. « Notre participation va bien au-delà du partage de stratégies qui ont aidé les Bahamas à battre des records de tourisme. Il s'agit de redynamiser les liens avec les autres professionnels et de polir l'image de la grande région des Caraïbes en tant que région invitante pour les voyages de tous types."

Pour en savoir plus sur les récents efforts du BMOTIA en matière de tourisme, veuillez consulter le site www.bahamas.com.

À propos des Bahamas :

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Situé à seulement 50 milles au large des côtes de la Floride, il offre aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. La nation insulaire possède également des installations de classe mondiale pour la pêche, la plongée, la navigation de plaisance et des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que les familles, les couples et les aventuriers peuvent explorer. Découvrez pourquoi It's Better aux Bahamas à www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.

