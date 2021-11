La Belle et La Bœuf Burger Bar organise son dîner annuel dans tous ses établissements à travers la province pour ceux qui ont servi notre pays. À ce jour, la chaîne de restaurants a fourni plus de 6 000 repas le jour du Souvenir. Le repas gratuit sera servi le 11 novembre de 11 h 30 à 13 h 30 (carte militaire et réservations requises). Le restaurant propose aux membres militaires trois choix de leur menu délicieux. Ceci inclut leur hamburger classique, une poutine régulière ou du mac'n cheese .

Le dîner annuel a également une signification personnelle, car des membres proches de la famille des employés ont servi dans les forces militaires. Cette initiative a été créée pour exprimer leur reconnaissance envers chacun de ces membres.

« Ce dîner est une tradition que nous espérons continuer aussi longtemps que possible. Il a été bien accueilli en 2017, 2018 et 2019 et nous sommes extrêmement fiers et heureux de pouvoir réaliser notre 4e édition. Avec plus de 6 000 repas et membres servis, cela nous remplit de joie et permet à notre équipe d'entrer en contact avec des membres très importants de notre communauté. » Vlad Ciobanu, vice-président du marketing de Foodtastic.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est le franchiseur de plusieurs concepts de restaurants, dont Second Cup, Au Coq, La Belle et La Bœuf, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig, Bacaro, Rôtisserie Joliette, Tommy Café, Gatto Matto, La Chambre, L'Gros Luxe, Fusée, Copper Branch, Milestone et Pita Pit. Foodtastic est un leader dans le domaine du franchisage de restaurants avec plus de 650 restaurants et 650 millions de dollars de ventes annualisées.

SOURCE La Belle et La Boeuf

Renseignements: Pour toute information supplémentaire et/ou demande de presse, veuillez contacter : Catherine Woron, [email protected], 514-604-4898