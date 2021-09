« C'est un honneur de recevoir ce prix. Ce fut un véritable privilège pour moi de travailler avec Anne sur ce projet, entre autres, lorsque nos chemins se sont croisés au fil des ans. Sa passion et son engagement pour l'avancement de la profession des relations publiques sont contagieux, a déclaré Amy Thurlow, PhD, APR, FCPRS. J'aimerais également souligner le rôle d'Alex Sévigny, PhD, APR, à l'Université McMaster, et de Mark Dottori, PhD, à l'Université d'Ottawa dans le volet de recherche canadienne du cadre. » « Je dois également souligner les efforts de Jean Valin, APR, FCPRS LM, dont le travail sur le Global Body of Knowledge et d'autres initiatives de l'Alliance mondiale qui ont tous ouvert la voie au cadre actuel. Enfin, je remercie la SCRP de soutenir et de reconnaître l'importance de ce travail. »

« C'est un grand honneur de recevoir ce Prix pour services insignes de la SCRP, qui, selon mes connaissances, ne prend pas ces décisions à la légère, a ajouté Anne Gregory. Je suppose que le plus grand honneur de tous est de se sentir Canadienne honoraire en recevant ce Prix, ce qui me remplit de fierté. La Société canadienne des relations publiques est reconnue pour ses normes élevées, et il m'est difficile de dire à quel point j'en suis reconnaissante.

« Amy et ses collègues canadiens faisaient partie d'une plus grande équipe mondiale de chercheurs qui ont travaillé au projet sur le projet Global Capabilities. Ils provenaient de tous les continents habités et, avec la communauté des praticiens, y compris les membres de la SCRP, nous étions en mesure de mettre au point un cadre de travail qui est maintenant utilisé par les praticiens, les organisations et les institutions professionnelles du monde entier. »

Le Prix pour services insignes souligne une seule et importante contribution d'un membre de la SCRP, qui a permis d'améliorer l'image de la Société en rehaussant son image aux yeux des praticiens et du monde entier.

Thurlow et Gregory figuraient parmi les lauréats des 10 Prix majeurs et spéciaux remis dans le cadre de Cultivate 2021, qui reconnaissent l'engagement exceptionnel envers la Société canadienne de relations publiques et la profession des relations publiques dans son ensemble.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, la gestion ou l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 14 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

