Des producteurs de bœufs du Québec admissibles à des primes à la durabilité

LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) ont conclu une première entente leur permettant de soutenir le développement de leur offre de produits certifiés « durables ». Les éleveurs de bovins de boucherie naisseurs (veaux d'embouche) et finisseurs (bouvillons) dont les exploitations sont certifiées conformément à un programme reconnu par la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) peuvent désormais recevoir une reconnaissance financière pour les animaux admissibles vendus à un acheteur.

« Les producteurs du Québec sont fiers d'adopter des pratiques à la ferme conformes aux attentes de notre société. Avec la présente annonce, nous faisons la démonstration de notre savoir-faire en favorisant le développement de nos entreprises tout en répondant aux attentes des consommateurs. » -- Jean-Thomas Maltais, président des PBQ.

Les fermes québécoises potentiellement admissibles à des primes sont certifiées Verified Beef Production Plus (VPB+), un programme pancanadien permettant à des auditeurs d'attester des bonnes pratiques en ce qui a trait à l'environnement, la santé, le bien-être animal et la salubrité des aliments. À ce jour, un total de 122 fermes de veaux d'embouche et de bouvillons sont certifiées VBP+. Ces producteurs certifiés élèvent plus de 55 000 bovins de boucherie. Dans la dernière année, le nombre de fermes certifiées VBP+ a augmenté de 39 %. En 2020, le Québec a produit près de 300 000 animaux destinés à être élevés ou transformés en bœuf.

L'augmentation de la certification des fermes est un élément central du Plan de durabilité des PBQ. Cette occasion d'affaires pour les producteurs est rendue possible grâce à une étroite collaboration avec l'entreprise Cargill Limited -- le principal acheteur de bovins du Québec et Attestra.

Les Producteurs de bovins du Québec

Fondée en 1975, les PBQ est une association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Elle représente 12 850 producteurs répartis sur près de 8 908 entreprises agricoles à travers tout le Québec. Elle est formée de 14 syndicats régionaux. Les producteurs de bovins du Québec commercialisent annuellement 891 036 bovins pour une valeur à la ferme de quelque 551 M$, ce qui en fait la quatrième production animale en importance au Québec.

SOURCE Les Producteurs de bovins du Québec

Renseignements: Julien Levac Joubert, Conseiller aux communications, 450 679-0540, poste 8110

Liens connexes

http://bovin.qc.ca/