Des portes s'ouvrent à l'international pour le documentaire The 108 Journey de Hugo Rozon !

2 PRIX ET 8 SÉLECTIONS

BERLIN, LONDRES, LOS ANGELES, NEW YORK,

TORONTO ET MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - La percée internationale du documentaire The 108 Journey de Hugo Rozon, coréalisé avec Mathieu Perrault Lapierre, se poursuit avec deux prix prestigieux et 8 sélections dans des festivals à travers le monde !

Depuis son lancement le 28 janvier dernier, ce premier film coup de poing, qui traite des troubles de bipolarité de Hugo Rozon ainsi que de son voyage initiatique en Inde et au Népal, ne cesse de récolter des éloges.

« Toutes ces bonnes nouvelles en si peu de temps m'ont fait un grand bien ! Après avoir travaillé si dur sur ce projet, c'est un honneur pour Mathieu et pour moi de voir notre travail reconnu aux quatre coins du monde par des spécialistes du métier. J'ai confiance que toutes ces vitrines permettront au film d'atteindre un autre niveau de diffusion, » affirme Hugo Rozon qui voit aussi la Journée mondiale des troubles bipolaires, qui aura lieu le mardi 30 mars, comme une occasion de faire parler de son documentaire.

SACRÉ DEUX FOIS MEILLEUR DOCUMENTAIRE ET SÉLECTIONNÉ DANS HUIT FESTIVALS

Récemment, le documentaire a mérité le titre du Meilleur documentaire au NYCA (New York Cinematography Awards). Cette récompense lui permet de se qualifier pour le Golden Eagles Awards. The 108 Journey a aussi remporté le prix du Meilleur documentaire long métrage au Los Angeles Film Awards.

Dans les prochaines semaines, le documentaire sera en vedette au New York Film Awards. Le gagnant sera connu le 10 mars. Suivront le Snowdance Festival en Allemagne du 20 au 28 mars et le First Session du Lift-Off Global Network à Londres, organisé par Pinewood Studios et Raleigh Studios du 29 au 31 mars. Le documentaire sera ensuite en compétition au Toronto Film Channel Awards du 1er au 3 avril puis il sera présenté à la 39e édition des Rendez-vous du cinéma québécois du 28 avril au 8 mai et au Blackbird Festival de New York du 17 au 20 juin.

RÉPONSE TOUCHANTE DU PUBLIC

En plus d'avoir été sélectionné par plusieurs festivals, The 108 Journey a suscité plusieurs réactions de la part de personnes vivant de près ou de loin avec la maladie mentale. « J'ai reçu des centaines de messages de gens touchés et interpellés par le film. Ces mots sont de loin ma plus belle récompense. Ça me confirme que ce film devait être fait. Chacun de ces commentaires est un encouragement pour moi à continuer de mettre en lumière la différence » affirme Hugo Rozon.

Rappelons que The 108 Journey est la première œuvre de Hugo Rozon. Elle a été produite dans l'urgence de raconter son histoire , ses excès, sa prise en main et surtout, son envie de vivre et de comprendre ce qu'est la bipolarité pour enfin en ressortir grandi avec une vision positive de la maladie mentale. « La bipolarité est ma plus grande force et ma plus belle faiblesse » confesse Hugo en cette année de ses 25 ans.

Soulignons que le documentaire est maintenant offert aux différents festivals en primeur et distribué mondialement par Encore International (www.encoretvintl.com).

Lien bande annonce:

https://youtu.be/fZo4rgmvpm4

www.the108journey.com

Facebook: The 108 Journey

Instagram : the108journey

SOURCE Hugo Rozon - The 108 Journey

Renseignements: Relations de presse; Felipe del Pozo, (514) 616 4713, [email protected]