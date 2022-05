THREE RIVERS, PE, le 30 mai 2022 /CNW/ - Investir dans des infrastructures clés permet de bâtir des collectivités fortes et saines partout au Canada. Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux d'aqueduc et d'égout, des infrastructures fiables permettent aux collectivités de croître et de se développer aujourd'hui afin d'être mieux préparées à relever les défis de demain.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Ed MacAulay, maire de Three Rivers, ont annoncé l'octroi d'un financement pour des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans la municipalité de Three Rivers.

Le financement permettra de fournir à environ 80 ménages de la municipalité de Three Rivers des services d'approvisionnement en eau et de collecte des eaux usées pratiques et efficaces. Les résidents bénéficieront de l'installation de nouvelles conduites, soit 2500 mètres de conduites d'égout élargies et 2000 mètres de conduites d'eau potable. Grâce à ces nouvelles conduites, les fosses septiques et les pompes de puits individuelles ne seront plus nécessaires. Une fois les travaux terminés, les nouvelles infrastructures contribueront à préserver la santé des résidents, à protéger les sols et les cours d'eau locaux contre la contamination, et à accroître la valeur des propriétés.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit plus de 1,6 million de dollars dans le projet, et la Municipalité de Three Rivers y consacre plus de 1,2 million de dollars.

Citations

« Il est essentiel de veiller à la prospérité de nos collectivités rurales. Ces investissements dans les services de distribution d'eau et de traitement des eaux usées feront une réelle différence pour les gens de la province. En modernisant ces services essentiels, nous améliorons la santé et la prospérité à long terme de nos collectivités. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos collectivités rurales sont l'épine dorsale de notre province et les investissements dans des projets d'infrastructure comme celui qui est annoncé aujourd'hui établissent les bases de leur force et de leur vitalité constantes. Cet investissement profitera aux résidents de Three Rivers pour les générations à venir. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Il est toujours agréable de voir tous les ordres de gouvernement travailler ensemble pour assurer la durabilité de nos collectivités rurales. Cela contribuera grandement à la croissance commerciale et résidentielle au sein de notre collectivité locale. »

Ed MacAulay, maire de Three Rivers

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 9,9 millions de dollars dans 10 projets d'approvisionnement en eau potable à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 45 milliards de dollars dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable.

afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; April Gallant, Agente principale des communications, Transports et Infrastructure, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, 902-368-5112, [email protected] ; Jill Walsh, Directrice municipale, Municipalité de Three Rivers, 902-838-2528, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]