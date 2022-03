OTTAWA, ON, le 24 mars 2022 /CNW/ - Le projet de loi déposé aujourd'hui par la députée du NPD, Heather McPherson, répond aux appels lancés depuis longtemps par des étudiantes et étudiants, des travailleuses et travailleurs et des défenseurs de l'enseignement postsecondaire en vue d'une stratégie fédérale indispensable pour une éducation postsecondaire financée par l'État.

En tant que pays, le Canada compte sur l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation qu'offrent les universités et les collèges. La pandémie a souligné qu'un investissement soutenu dans l'éducation et la recherche s'impose pour que notre pays puisse se montrer à la hauteur des défis qui se présentent. Cependant, cette infrastructure essentielle n'est fiable que si elle est adéquatement financée et seulement quand tous les étudiants et étudiantes ayant les compétences et les capacités ont la possibilité d'en faire partie. En raison des compressions provinciales et du sous-financement chronique, le système d'éducation postsecondaire a connu la suppression d'emplois, la perte de programmes et des augmentations importantes des frais de scolarité. Les réductions de personnel, le travail précaire, l'externalisation et les problèmes en milieu de travail ont été exacerbés à la fois par la pandémie et par le sous-financement.

Le projet de loi déposé par la députée McPherson souligne la façon dont le gouvernement fédéral transférerait le financement pour l'éducation postsecondaire aux provinces, de la même façon que la Loi canadienne sur la santé le fait pour les soins de santé. Ce projet de loi souligne les conditions de l'administration publique, de l'autonomie universitaire, de la qualité et de l'accessibilité, et veille à ce que les provinces et établissements recevant les fonds demeurent engagés à l'égard de ces principes.

De récentes initiatives du gouvernement fédéral pour les services de garde d'enfants et pour la santé mentale ont démontré que l'investissement fédéral dans les domaines de compétence commune est réalisable. Ce projet de loi fournit la direction fédérale qui fait défaut au secteur de l'éducation postsecondaire depuis des décennies.

Ce projet de loi d'initiative parlementaire requiert un soutien gouvernemental pour son débat à la Chambre des communes au cours de cette session parlementaire. Nous enjoignons à tous les députées et députés de permettre le débat de ce projet de loi et d'obtenir le soutien bipartite pour ce projet de loi.

La campagne L'Éducation pour toutes et tous est une initiative commune de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université, de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, du Syndicat canadien de la fonction publique, de l'Alliance de la Fonction publique du Canada et du Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public qui représentent plus d'un million d'étudiantes, d'étudiants, de travailleuses et de travailleurs.

Citations :

Brenda Austin-Smith, présidente de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université :

« Les répercussions des compressions provinciales dans l'enseignement postsecondaire sont dévastatrices et le gouvernement fédéral ne peut pas abandonner les travailleuses, les travailleurs ou l'avenir de notre pays et les laisser à la discrétion de chaque premier ministre - le système a besoin de soutien avant de s'effondrer davantage. Les investissements récents du gouvernement dans les services de garde d'enfants et dans la santé mentale, ainsi qu'un rôle fédéral clair dans la recherche et les soins de santé, montrent que l'excuse séculaire selon laquelle l'éducation relève exclusivement de la compétence provinciale ne tient absolument pas la route et le gouvernement fédéral ne peut pas simplement abandonner ces questions d'éducation uniquement aux provinces. »

Alannah McKay, à la présidence de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants :

« Aujourd'hui, nous sommes solidaires des millions d'étudiantes, d'étudiants, de professeures, de professeurs, de travailleuses et de travailleurs qui demandent au gouvernement fédéral d'investir dans une éducation postsecondaire de haute qualité, accessible et à prix abordable en enjoignant aux députées et députés de soutenir la Loi canadienne sur l'éducation postsecondaire. »"

Mark Hancock, président national du Syndicat canadien de la fonction publique :

« L'inflation et le nombre d'étudiantes et d'étudiants qui veulent poursuivre des études ont tous deux augmenté, mais la contribution du gouvernement fédéral a stagné et ce sont les étudiantes, les étudiants, les travailleuses et les travailleurs du secteur qui en paient le prix par un endettement accru et par des conditions de travail dégradées. »

Chris Aylward, président national de l'Alliance de la fonction publique du Canada :

« Nous avons constaté le rôle essentiel de nos universités dans la lutte contre la COVID-19 et dans le soutien des secteurs de la santé du Canada tout au long de la pandémie. Il est tout simplement inacceptable pour les travailleuses et travailleurs de l'éducation postsecondaire de continuer à travailler dans des postes précaires et de devoir se démener afin d'obtenir des fonds et du soutien pour la recherche. Un plan national pour l'éducation postsecondaire est essentiel pour assurer un secteur universitaire durable et robuste dans tout le pays. »

Larry Brown, président du Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public :

« Le gouvernement fédéral doit intervenir et assumer un rôle plus important en tant qu'organe de financement du système d'éducation postsecondaire pancanadien. À l'instar de ce qui se fait dans le domaine des soins de santé, nous avons besoin d'un transfert spécial aux provinces, assorti de conditions, pour nous rapprocher d'un système d'éducation postsecondaire publique accessible à toutes et à tous, de haute qualité, et offrant des emplois décents dans le secteur. Un système d'éducation publique solide est la clé d'une société prospère, d'autant plus que nous faisons face à des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs essentiels et à la nécessité d'une transition vers une économie verte. »

