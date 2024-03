Des outils et une application mobile offerts gratuitement - KOMM

QUÉBEC, le 11 mars 2024 /CNW/ - Grâce à l'importante participation financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (cqsepe.ca) est heureux de pouvoir offrir gratuitement les outils KOMM à un très grand nombre de services éducatifs à la petite enfance. Un déploiement provincial est en cours afin de rendre le matériel accessible à tous les centres de la petite enfance (CPE), les bureaux coordonnateurs (BC) et les responsables d'un service de garde éducatif (RSGE). Au terme de celui-ci, un sondage sera réalisé pour mesurer les retombées du projet et le niveau de satisfaction des intervenants.

KOMM est un outil d'accompagnement qui a été créé de A à Z pour les services éducatifs à la petite enfance afin d'enrichir les interactions langagières quotidiennes des intervenants en petite enfance avec les enfants et les parents allophones.

En plus de l'application mobile qui contient plus de 130 pictogrammes pour le volet enfant et de 140 pictogrammes pour le volet parent, KOMM propose des fonctionnalités pratiques : création de séquences personnalisées, ajout de photos en lien avec les besoins de l'enfant, impression de pictogrammes, envoi de pictogrammes par courriel, etc. Le personnel éducateur et les responsables d'un service de garde éducatif peuvent également compter sur du matériel complémentaire pour faciliter leurs communications avec les enfants et les parents allophones (livrets, journaux de bord, affiches, etc.).

« Le CQSEPE est extrêmement fier de pouvoir contribuer à favoriser l'apprentissage du français et le développement du langage chez les enfants. Nous sommes convaincus que cet outil représente une belle avancée pour l'accessibilité des familles immigrantes allophones aux services éducatifs à la petite enfance. »

Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE

Pour découvrir d'autres outils conçus dans le cadre de ce projet, rendez-vous sur le site pictokomm.ca.

Téléchargez gratuitement l'application KOMM via votre App Store ou Google Play à partir d'un téléphone cellulaire ou d'une tablette électronique.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

