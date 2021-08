OTTAWA, ON, le 17 août 2021 /CNW/ - À la suite du tremblement de terre dévastateur survenu dans le sud-ouest d'Haïti le 14 août, des agences humanitaires canadiennes de premier plan, par le biais de la Coalition humanitaire, lancent une collecte de fonds pour fournir une aide humanitaire d'urgence aux personnes dans le besoin.

La Direction générale de la Protection civile d'Haïti (DGPC) rapporte qu'au moins 1419 personnes ont perdu la vie et que 6900 ont été blessées dans le séisme, un bilan qui risque de s'alourdir. La secousse a détruit des habitations, des écoles, des églises et des hôpitaux. Environ 600 000 personnes ont aujourd'hui besoin de vivres, d'eau et d'un abri.

La dépression tropicale Grace est aussi susceptible de provoquer d'autres dommages importants.

Ces catastrophes se produisent dans un pays déjà ébranlé par un chaos politique depuis l'assassinat de son président le mois dernier. Elles frappent le pays dans un contexte où prévalent les troubles sociaux ainsi que l'insécurité alimentaire, et où les hôpitaux étaient déjà chargés avec des patients souffrant de la COVID-19.

Les membres de la Coalition humanitaire et leurs partenaires locaux répondent à la crise en fournissant une aide vitale aux familles affectées.

Richard Morgan, directeur général de la Coalition humanitaire déclare : « Nous sommes sous le choc et attristés devant ce désastre et nous sommes de tout cœur avec le peuple haïtien, à la fois dans le pays et ici au Canada. Nous demandons aux Canadiens et aux Canadiennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour venir en aide aux personnes sinistrées. En agissant rapidement et généreusement, nous contribuons à sauver des vies. »

Les organisations suivantes sont membres de la Coalition humanitaire : Action contre la Faim, Aide à l'enfance, Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, Care Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Vision Mondiale Canada.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent faire des dons pour l'aide aux victimes du séisme en Haïti en accédant à la page Web www.coalitionhumanitaire.ca.

La Coalition humanitaire (CH) réunit 12 organismes d'aide de premier plan afin d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur soutien lors de catastrophes humanitaires internationales.

