OTTAWA, ON, le 23 oct. 2023 /CNW/ - En réponse à l'urgence humanitaire importante et grandissante à Gaza, douze organismes d'aide canadiens de premier plan s'unissent, sous la bannière de la Coalition humanitaire, pour recueillir des fonds afin de porter une assistance essentielle aux populations en détresse.

La membres de la Coalition font appel d'une seule voix à toutes les parties au conflit pour qu'elles protègent les vies civiles et permettent à l'aide humanitaire d'atteindre les personnes dans le plus grand besoin aussi rapidement que possible.

Les faits

Selon les dernières estimations, 4 300 personnes ont été tuées et plus de 15 000 sont blessées à Gaza . Plus d'un million de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile pour échapper aux combats. Les besoins humanitaires sont également croissants en Cisjordanie.

. Plus d'un million de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile pour échapper aux combats. Les besoins humanitaires sont également croissants en Cisjordanie. Des milliers de personnes vivant à Gaza , dont beaucoup d'enfants, sont confrontées à des difficultés extrêmes dues au manque d'accès à la nourriture, à l'eau et aux installations sanitaires de base, ainsi qu'à la destruction des infrastructures.

, dont beaucoup d'enfants, sont confrontées à des difficultés extrêmes dues au manque d'accès à la nourriture, à l'eau et aux installations sanitaires de base, ainsi qu'à la destruction des infrastructures. Les hôpitaux de Gaza ont été gravement endommagés, de sorte que nombre d'entre eux n'ont plus d'électricité et sont confrontés à des pénuries de fournitures médicales essentielles. La perte d'installations et d'infrastructures médicales met en danger les populations vulnérables telles que les femmes enceintes et les enfants en bas âge.

ont été gravement endommagés, de sorte que nombre d'entre eux n'ont plus d'électricité et sont confrontés à des pénuries de fournitures médicales essentielles. La perte d'installations et d'infrastructures médicales met en danger les populations vulnérables telles que les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Les organisations membres de la Coalition humanitaire sont actives dans la région et sont en relation avec des organisations caritatives et des partenaires sur place afin de s'assurer que les fonds collectés au Canada sont dépensés uniquement à des fins humanitaires.

Citation

Richard Morgan, directeur général de la Coalition humanitaire, déclare : "Nous appelons aux Canadiens et Canadiennes de faire preuve de compassion et de générosité à l'égard de ceux qui se retrouvent au milieu des combats et qui, malgré eux, en subissent les conséquences de plein fouet. Les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes défavorisées, en particulier à Gaza, sont confrontés à de graves difficultés et n'ont aucun endroit sûr où aller pour échapper au conflit. Il est temps d'agir".

Les organisations suivantes sont membres de la Coalition humanitaire : Action contre la faim, Canadian Foodgrains Bank, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du monde, Humanité & Inclusion Canada, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Save the Children Canada (Aide à l'enfance Canada) et World Vision Canada.

Les Canadiens peuvent contribuer à fournir une aide d'urgence aux personnes touchées par la crise à Gaza en faisant un don sur le site www.Coalitionhumanitaire.ca ou en appelant le 1-855-461-2154.

La Coalition humanitaire rassemble 12 organisations humanitaires de premier plan afin d'offrir aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur aide lors d'urgences humanitaires internationales majeures.

SOURCE Coalition Humanitaire

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour demander une entrevue: Soukayna Remmal - Chargée de communications, Soukayna point Remmal @ coalitionhumanitaire point ca, 647-571-2521