OTTAWA, ON, le 28 févr. 2022 /CNW/ - En réponse à l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, des agences humanitaires canadiennes de premier plan, par le biais de la Coalition humanitaire, lancent une collecte de fonds pour fournir une aide d'urgence aux personnes dans le besoin.

Le Bureau de la coordination de l'assistance humanitaire (BCAH) de l'ONU a confirmé que l'attaque a fait jusqu'ici 376 victimes civiles, dont 94 morts, des chiffres que l'on croit susceptibles d'augmenter.

Au 27 février, au moins 368 000 personnes avaient déjà quitté l'Ukraine en quête de sécurité dans les pays voisins : Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Moldavie.

L'escalade du conflit en Ukraine survient au milieu d'une éclosion de COVID-19 dans le pays où le nombre de cas actifs a augmenté de 555 % entre le 15 janvier et le 25 février.

Environ 2,9 millions de personnes avaient déjà besoin d'aide avant l'invasion, un nombre susceptible d'augmenter de façon exponentielle.

Les membres de la Coalition humanitaire et leurs partenaires locaux répondent activement à la crise en Ukraine en fournissant une aide d'urgence aux familles affectées.

Richard Morgan directeur général de la Coalition humanitaire affirme: « Nous sommes profondément attristés par l'escalade de ce conflit et nous sommes de tout cœur avec le peuple ukrainien, à la fois là-bas et ici, chez nous, au Canada. Nous appelons tous les Canadiennes et les Canadiens à faire ce qu'ils peuvent afin d'apporter rapidement une aide aux milliers de familles en proie à cette crise. »

Les organismes suivants sont membres de la Coalition humanitaire : Action contre la Faim, la Banque canadienne de grains, le Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Aide à l'enfance et Vision Mondiale Canada.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent faire des dons pour les secours d'urgence aux Ukrainiens à www.coalitionhumanitaire.ca ou en composant le 1-855-461-2154.

La Coalition humanitaire réunit douze organismes d'aide de premier plan afin d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur soutien lors de catastrophes humanitaires internationales d'importance.

