Des offres spéciales invitent les résidents canadiens à profiter de rabais sur les billets pour les parcs thématiques pour le Disneyland Resort ou le Walt Disney World Resort

ANAHEIM, Californie et LAKE BUENA VISTA, Floride, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Avec une saison des fêtes magique à nos portes et encore plus de divertissements planifiés pour les deux centres de villégiature en 2020, c'est le moment idéal pour visiter le Disneyland Resort en Californie et le Walt Disney World Resort en Floride. Pour ajouter encore plus de magie aux vacances, les résidents canadiens sont maintenant invités à profiter de rabais spéciaux sur les billets.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'en février 2020, les résidents canadiens peuvent économiser 20 % sur les billets pour les parcs thématiques à l'achat d'un billet de 3 jours ou plus pour les parcs thématiques du Disneyland Resort* ou un billet de 4 jours ou plus pour les parcs thématiques du Walt Disney World Resort**. Cette option de valeur est un excellent moyen de découvrir de la nouvelle magie dans les deux destinations. Voici quelques détails supplémentaires sur ces offres spéciales :

Les billets pour les parcs thématiques du Disneyland Resort doivent être achetés d'ici le 16 fév. 2020 et avant les vacances au Disneyland Resort. L'offre n'est pas disponible aux billetteries de l'entrée principale du Disneyland Resort.

Les billets pour les parcs thématiques du Walt Disney World Resort doivent être achetés d'ici le 7 fév. 2020 et les visiteurs doivent sélectionner une date de début ayant lieu au plus tard le 31 déc. 2020. L'offre n'est pas disponible aux guichets des parcs thématiques du Walt Disney World Resort.

L'offre est valide pour les billets 1-Parc et les billets Park Hopper au Disneyland Resort. L'offre est également valide sur les billets de base pour les parcs thématiques et l'option Park Hopper au Walt Disney World Resort, ainsi que l'option Park Hopper Plus au Walt Disney World Resort.

Pour obtenir plus d'information sur ces offres spéciales de billets, visitez Disneyland.ca/tickets ou Disneyworld.ca/billets.

Avec de nouvelles expériences magiques bientôt offertes sur les deux côtes cette année et tout au long de 2020, c'est le moment idéal pour les résidents canadiens de commencer à planifier leurs prochaines vacances Disney :

Dans le tout nouveau Star Wars : Galaxy's Edge au parc Disneyland en Californie et à Disney's Hollywood Studios en Floride, les visiteurs vivent leurs propres aventures Star Wars dans ce monde immersif de 14 acres. Au cours de leur visite, les visiteurs peuvent prendre le contrôle du Millennium Falcon , déguster du lait bleu, créer leurs propres sabres laser et droïdes***, et bien plus encore.

» fera ses débuts au parc Disneyland au printemps 2020, donnant vie à des moments magiques inspirants, accompagnés d'une musique énergique et d'une nouvelle chanson produite avec le chanteur-compositeur . En 2020 au Walt Disney World Resort, Disney's Hollywood Studios en Floride dévoilera Mickey & Minnie's Runaway Railway, la première attraction sur le thème de Mickey Mouse et Minnie Mouse . En outre, Epcot accueillera l'attraction très attendue Remy's Ratatouille Adventure dans le pavillon de la France de World Showcase.

*Les économies sont calculées par rapport au prix régulier du même billet vendu dans les billetteries de l'entrée principale du Disneyland Resort. Offre réservée uniquement aux résidents canadiens; une preuve de résidence au Canada valide, y compris une pièce d'identité émise par le gouvernement, est requise pour l'achat et l'entrée au parc. La résidence canadienne sera validée pour chaque visiteur adulte du groupe avant l'entrée au parc thématique. Les billets expirent 13 jours après leur première utilisation ou le 13 jan. 2021, peu importe la date de la première utilisation. Chaque utilisation est comptée comme une journée complète d'utilisation. Les billets ne peuvent pas être vendus ou utilisés à des fins commerciales, et ils excluent les activités/événements qui font l'objet d'un prix distinct. Cette offre ne peut être jumelée à d'autres rabais ou promotions de billet. Selon les disponibilités, des restrictions et des changements peuvent s'appliquer sans préavis.

**Les économies sont calculées par rapport au prix régulier payé par un résident non canadien pour le même billet. Les billets seront vendus sous forme de certificats d'échange, qui doivent être échangés à l'entrée principale du parc thématique pour l'entrée. Preuve valide de résidence canadienne requise. La résidence canadienne sera validée pour chaque visiteur adulte du groupe avant l'entrée au parc thématique. Le billet est valide pour une entrée à compter de la date de début sélectionnée et doit être utilisé dans une période limitée, selon la durée et le type du billet. Visitez Disneyworld.ca/info pour en apprendre davantage. Tous les billets sont non transférables et non remboursables, et ils excluent les activités/événements qui font l'objet d'un prix distinct.

***Les réservations sont fortement recommandées.

