Des nouvelles crèmes finement filtrées d'origine 100% naturelle, sans stabilisants!

Voilà pourquoi nous voulions leur offrir un produit qui répond à leur besoin, avec une touche de plus. Cette nouvelle gamme de crèmes finement filtrées 5% et 10% ne contient que 2 ingrédients : du lait finement filtré et de la crème, tout simplement !

À propos de nos crèmes finement filtrées :

D'origine 100% naturelle.

Sans stabilisants.

Sans antibiotiques ni hormones de croissance artificielles.

Sans agents de conservation.

Naturellement sans OGM.

Lait de fermes laitières canadiennes.

Nos crèmes finement filtrées, tout comme l'ensemble de nos produits, ne contiennent ni antibiotiques, ni hormones de croissance artificielles2. En plus, nos délicieuses crèmes sont faites à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et sans stabilisants. Autrement dit, nos crèmes ne contiennent pas d'additif alimentaire et respectent toujours nos plus hauts standards de qualité.

À propos de Natrel

Chef de file de l'industrie laitière, Natrel est une marque canadienne moderne et créative qui aime innover et définir les tendances. Sa sélection de produits et ses partenariats stratégiques rendent les expériences culinaires des consommateurs encore plus extraordinaires. Symbole de qualité, Natrel est la marque laitière en qui la population canadienne a le plus confiance, selon une enquête nationale réalisée en 2015, 2016, 2017, 2019 par la Faculté de gestion Peter-B.-Gustavson de l'Université de Victoria. natrel.ca

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2019. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3 024 membres et 8 800 employés qui travaillent chaque jour au service d'une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde.». Agropur compte 37 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits, dont Natrel, OKA, iÖGO, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms, Sealtest, Lucerne et Québon. agropur.com

1 Food Business News, juin 2018

2 Selon la réglementation actuellement en vigueur au Canada, le lait ne peut contenir de résidus d'antibiotiques et l'utilisation d'hormones de croissance artificielles n'est pas approuvée chez les bovins laitiers.

