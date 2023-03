Des nouveautés pour le Programme d'appui à la francophonie canadienne

QUÉBEC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes annonce la mise en ligne de la nouvelle plateforme SQRC-Subventions, qui accueille, dès maintenant, les demandes relatives au Programme d'appui à la francophonie canadienne de même qu'au Soutien aux activités pour l'exercice 2023-2024.

La nouvelle plateforme SQRC-Subventions facilite l'expérience utilisateur en simplifiant le dépôt et le traitement des demandes des organismes. Elle regroupe, en un seul lieu, toutes les démarches à effectuer. Cet outil, testé par des partenaires gouvernementaux ainsi que de la société civile, permettra aux organismes de suivre le traitement de leur demande en temps réel et de communiquer avec les analystes de manière intuitive, directement à partir de la plateforme.

Pour commencer, les personnes qui veulent déposer une demande sont invitées à créer leur fiche individuelle. Les dirigeantes et dirigeants sont, quant à eux, responsables de la création de la fiche de leur organisme.

Au cours des prochains mois, différentes fonctionnalités seront ajoutées à la plateforme, et des améliorations y seront apportées de façon continue. Les utilisatrices et utilisateurs pourront faire part de leurs commentaires à l'équipe du Secrétariat en écrivant à l'adresse [email protected].

L'ancienne plateforme restera en fonction pour assurer le suivi des subventions accordées avant 2023-2024. Les deux outils coexisteront donc pendant quelques années.

La nouvelle plateforme suit de peu la mise à jour du Programme d'appui à la francophonie canadienne, qui vise à renforcer les liens entre les Québécoises et Québécois et les francophones d'ailleurs au Canada, de même qu'à accroître l'utilisation du français et la visibilité des cultures francophones au Canada.

Voici quelques-uns des changements apportés au programme :

Il est maintenant possible de déposer une demande à tout moment de l'année, et ce, peu importe le type de projet. L'important est que la demande soit déposée de quatre à six mois avant le début du projet. Cependant, des appels ciblés continueront à se tenir, comme ceux en coopération intergouvernementale. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le calendrier des appels 2023-2024.

Le volet Initiatives d'organismes pancanadiens a été bonifié afin que les projets de partenariat multirégional y soient ajoutés, lesquels doivent inclure la participation d'au moins trois codemandeurs canadiens, en plus de l'organisme du Québec.

Les salaires des employées et employés réguliers sont maintenant considérés comme des dépenses admissibles, ce qui permet au Programme de mieux soutenir les capacités des organismes et d'en maintenir l'expertise sur le long terme.

Les barèmes relatifs aux frais des déplacements interprovinciaux ont été abolis, afin que la réalité des coûts soit prise en compte.

Citation :

« Le Programme d'appui à la francophonie canadienne est l'un des outils majeurs de la Politique du Québec en francophonie canadienne. C'est un excellent moyen de soutenir la vie en français au Québec et ailleurs au Canada. Je me réjouis de constater tout le travail que font les organismes, à travers le Canada, pour contribuer à l'essor de la langue française et des cultures francophones. J'invite d'ailleurs ces derniers à soumettre leurs demandes d'aide financière pour que nous puissions les soutenir dans leurs actions. Grâce à la mise en ligne de la nouvelle plateforme, plus intuitive et moderne, nous répondrons encore mieux aux besoins des utilisatrices et utilisateurs. Enfin, c'est en travaillant ensemble que nous partageons un maximum d'expertise, en plus de créer et de renforcer les partenariats entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes. »

Jean-François Roberge, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Faits saillants :

Le Programme d'appui à la francophonie canadienne poursuit deux objectifs : Renforcer les liens entre les Québécoises et Québécois et les francophones d'ailleurs au Canada ; Accroître l'utilisation du français et la visibilité des cultures francophones au Canada .

Chaque année, entre 200 et 300 demandes au Programme d'appui à la francophonie canadienne sont reçues.

300 demandes au Programme d'appui à la francophonie canadienne sont reçues. Le Programme d'appui à la francophonie canadienne permet le financement d'initiatives dans tous les secteurs d'activité.

Le budget disponible pour le Programme, en 2022-2023, était de 2 137 millions de dollars. Une somme de 300 000 $ avait été ajoutée en crédits supplémentaires lors de l'adoption de la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne et de son plan d'action.

La nouvelle plateforme SQRC-Subventions vise à faciliter le dépôt et le traitement des demandes des organismes. Elle regroupe, en un seul lieu, toutes les démarches à effectuer. Cet outil permettra aux organismes de suivre le traitement de leur demande en temps réel.

