MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) tient une conférence à l'occasion du vernissage de l'exposition « Embarquez avec nous! » à la Maison du développement durable. Organisé dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et la Journée internationale des personnes handicapées, l'événement souligne l'insécurité vécue par les Montréalaises en situation de handicap dans leurs déplacements, ainsi que leur manque de confiance envers les institutions pour garantir des déplacements sécuritaires.

Les données et témoignages révèlent que la peur et les violences sexuelles, physiques, verbales et psychologiques, ainsi que les chutes et accidents dans le transport adapté, le transport en commun et l'espace public, les empêchent de se déplacer de façon autonome notamment en tant que mères, travailleuses, étudiantes et militantes. « Lorsque nous vivons de l'insécurité dans nos déplacements, porter plainte semble inutile. Généralement, cela ne mène à aucun résultat concret. Nous vivons avec un stress constant de revivre ces expériences dans le déplacement suivant », explique Florence Pardo, chargée de projet à Action Femmes et Handicap.

Les enjeux de mobilité affectent également la capacité à fuir rapidement une situation de violence. Selon notre sondage, seulement le quart des répondant-es considèrent les transports collectifs accessibles et sécuritaires pour fuir une situation d'urgence. « Bien que la STM ait un protocole pour le transport adapté en cas de violence conjugale, il est méconnu par les femmes concernées et les groupes qui les accompagnent », souligne Manon Brière, coordonnatrice des services résidentiels au Y des femmes de Montréal.

L'exposition photo « Embarquez avec nous! », gratuite et accessible tout au long du mois de décembre, sensibilise le public aux obstacles rencontrés par huit femmes en situation de handicap dans leurs déplacements quotidiens et invite à adopter des comportements et politiques pour une mobilité durable inclusive et sécuritaire.

La Table des groupes de femmes de Montréal est un regroupement multisectoriel régional de concertation qui rassemble plus de 60 groupes membres autour d'actions pour promouvoir et défendre les droits des femmes dans une perspective féministe intersectionnelle depuis 1996. La recherche-action Embarquez avec nous! a mobilisé 10 expertes du vécu, plus de 150 répondantes et plusieurs groupes communautaires pour mieux comprendre les expériences des femmes en situation de handicap au sein des options de mobilité durable à Montréal.

