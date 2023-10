Des ministres de l'Environnement engagés dans l'adaptation aux changements climatiques : leadership et collaboration lors de la conférence Adaptation Futures 2023

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Lors de la conférence internationale Adaptation Futures 2023, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, M. Benoit Charette, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador, M. Bernard Davis, le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, M. Steven Myers, et le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, M. George Heyman, ont abordé les enjeux des changements climatiques et les solutions d'adaptation au Canada du point de vue des gouvernements des provinces et territoires, faisant valoir leur leadership en la matière. En raison de leurs compétences constitutionnelles, ces gouvernements sont directement interpellés et déterminés à agir sur les impacts des changements climatiques qui affectent leur territoire et leur population.

À cette occasion, les ministres ont réaffirmé leur engagement envers la mise en œuvre de mesures structurantes visant à renforcer la résilience de leur économie et de leurs communautés face aux changements climatiques en cours. Ils ont également exprimé leur détermination à jouer un rôle central dans ce domaine au sein du Canada. De plus, ils ont exprimé leur volonté de renforcer leur collaboration mutuelle pour identifier des solutions innovantes d'adaptation afin de relever les défis climatiques.

Citations :

« Depuis plus de 20 ans, le Québec s'engage activement dans la réduction de ses émissions de GES et dans la préparation de sa population aux impacts des changements climatiques. Il s'est doté de moyens financiers ambitieux et il a mobilisé sa communauté scientifique pour accroître ses connaissances sur le climat futur, et sur les solutions à mettre en place pour favoriser l'adaptation des communautés et des entreprises québécoises à ces nouvelles réalités climatiques. Le Québec continuera à exercer son leadership sur son territoire en collaboration avec ses municipalités et tous les autres acteurs de changement, tout en poursuivant son dialogue avec ses voisins pour garantir une meilleure coordination des actions futures. »

M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Terre-Neuve-et-Labrador s'est engagée à relever les défis des changements climatiques et à protéger l'environnement pour les générations à venir. Nous avons mis en œuvre un solide plan d'action sur les changements climatiques et diverses initiatives innovantes axées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la stimulation de l'innovation et de la croissance propres, et le renforcement de la résilience face aux effets des changements climatiques. Ces initiatives, combinées à la réduction des émissions des grandes industries, ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la province jusqu'à 8,3 millions de tonnes, soit le deuxième niveau le plus bas jamais enregistré et bien en-dessous de la moyenne de 10 millions de tonnes observée dans la dernière décennie. Il s'agit d'une étape importante dans notre transition vers une économie sobre en carbone, mais nous savons que nous devons faire plus. Nous avons pris d'importants engagements avec les parties prenantes des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de la foresterie, de l'exploitation minière et du tourisme, ainsi qu'avec les municipalités. En partenariat avec ces parties prenantes, nous avons élaboré des évaluations de risques. Ces évaluations ont permis d'augmenter notre sensibilité et nos connaissances à l'égard des changements climatiques, d'identifier des risques et des possibilités, et de fournir de l'expertise sur les façons d'atténuer ces risques et de tirer parti de ces possibilités. L'adaptation aux changements climatiques nécessite une collaboration étroite entre les communautés et les différents ordres de gouvernent. En travaillant ensemble, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. »

L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique - Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

En tant qu'île, l'Île-du-Prince-Édouard est confrontée de manière unique aux impacts des changements climatiques, et nous relevons le défi avec des objectifs parmi les plus ambitieux au pays, soit la carboneutralité énergétique d'ici 2030 et la carboneutralité en 2040. Notre plan d'adaptation climatique est tout aussi ambitieux, avec 28 actions pangouvernementales élaborées simultanément avec la Stratégie nationale d'adaptation du gouvernement fédéral. Nous intégrons les considérations liées aux changements climatiques à tous les niveaux de notre processus décisionnel, ministère par ministère, et aux plus hauts niveaux de notre gouvernement. L'atteinte de ces objectifs nécessitera des changements transformationnels pour les insulaires, et nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement fédéral, et avec nos homologues provinciaux et territoriaux, pour lutter contre l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci.

L'honorable Steven Myers, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique - Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

