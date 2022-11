OTTAWA, ON, le 28 nov. 2022 /CNW/ - À l'occasion de ce Mardi je donne , le 29 novembre, la Fondation Rideau Hall (FRH) et CanaDon demandent à tous les Canadiens de se joindre à eux et de faire preuve de générosité. On s'attend en effet à ce que des millions de Canadiens participent à l'événement qui fêtera son 10e anniversaire en faisant don de leur temps, en faisant preuve de gentillesse ou en apportant leur aide financière.

Mardi je donne a vu le jour en 2012 et est parti d'une idée toute simple : après Vendredi fou et Cyberlundi, pourrait-on consacrer une journée pour célébrer notre inclination humaine à la générosité? Au cours des dix dernières années, cette idée est devenue un mouvement mondial qui inspire des centaines de millions de personnes et d'organismes dans plus de 85 pays à transformer leurs communautés et le monde.

« Même en période d'incertitude économique et géopolitique, il reste chez chacun de nous une profonde réserve de générosité que l'on peut utiliser de différentes manières pour faire une différence. Faire don de son temps, de son talent ou prêter sa voix à une cause sont des choses que nous pouvons faire en plus de faire des dons d'argent, a déclaré Teresa Marques, présidente et cheffe de la direction de la Fondation Rideau Hall, un partenaire de soutien de Mardi je donne. C'est une vérité toute simple qui suscite l'inspiration et la générosité chez les gens lors de Mardi je donne : chaque geste compte -- ce jour-là, mais aussi toute l'année. »

Susciter la générosité à l'occasion de ce Mardi je donne est plus important que jamais, vu la demande accrue à laquelle sont confrontés de nombreux organismes de bienfaisance cette année et les incertitudes économiques qui pèsent sur les finances personnelles de nombreux Canadiens.

« Dans un récent sondage mené par CanaDon, 22 % des Canadiens déclarent qu'ils prévoient avoir recours à des services caritatifs pour répondre à des besoins essentiels comme se nourrir et se loger au cours des six prochains mois, soit une augmentation de 14 % depuis janvier a expliqué Jane Ricciardelli, cheffe de la direction par intérim de CanaDon, un cofondateur de Mardi je donne Canada. Simultanément, 20 % des Canadiens indiquent qu'ils prévoient réduire leurs dons de bienfaisance cette année, ce qui constitue un cocktail explosif d'augmentation des besoins et de diminution des ressources. »

Les organismes de bienfaisance, les entreprises et les acteurs du changement de partout au Canada ont préparé leurs propres campagnes pour créer une vague de générosité à l'égard de leurs causes et dans leurs communautés. Consultez Mardijedonne.ca ou le billet du blogue des campagnes et événements exceptionnels ou la carte interactive pour voir ce qui se passe à l'occasion du Mardi je donne cette année!

Au sujet de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif enregistré qui réunit des idées, des gens et des ressources; il a pour but de renforcer l'impact du Bureau du gouverneur général à titre d'institution clé de la démocratie canadienne. Œuvrant en vue de l'avancement du Canada, la FRH célèbre l'excellence canadienne, tout en travaillant avec des partenaires pour améliorer des vies et créer les conditions propices pour que réussissent et prospèrent les Canadiens et les Canadiennes. Découvrez-en plus sur la FRH à www.rhf-frh.ca.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est une fondation publique qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanaDon.org , une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, et Sunirpourchanger.com , où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à cœur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 26 000 organismes de bienfaisance, en plus d'offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l'ère numérique. Depuis l'an 2000, plus de 3,6 millions de personnes ont versé plus de 2,3 milliards de dollars par l'entremise de CanaDon. Contactez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

Au sujet de Mardi je donne (#MardijedonneCA)

Mardi je donne déchaine la générosité dans le monde entier pour apporter un réel changement dans les communautés. Créé en 2012, ce mouvement est devenu en 10 ans un mouvement mondial qui inspire des centaines de millions de personnes dans plus de 85 pays à faire un geste de bienveillance d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse de faire don de son temps, de ses talents, ou d'offrir un soutien financier, chaque acte de générosité compte et chacun a quelque chose à donner. Mardi je donne Canada a été cofondé en 2013 par CanaDon et GIV3 et est soutenu par la Fondation Rideau Hall. Participez à la conversation : mardijedonne.ca, Facebook , Twitter , Instagram , TikTok , LinkedIn .

