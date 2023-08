Des milliers de clients ont participé à l'inauguration du nouveau magasin IKEA du Scarborough Town Centre

« L'ouverture du IKEA du Scarborough Town Centre nous rapproche de notre objectif : être plus accessibles pour nos clients, plus pratiques et offrir une expérience résolument omnicanale », a déclaré Selwyn Crittendon, PDG et directeur du développement durable chez IKEA Canada. « Nous sommes tous très enthousiastes et fiers d'ouvrir notre deuxième petit magasin, conçu pour répondre aux besoins et aux rêves de la communauté de Scarborough et d'ailleurs. »

L'inauguration a débuté à 8 h 30 devant l'entrée intérieure du centre commercial et s'est accompagnée d'une animation musicale et d'une distribution de gâteries de l'espace gourmand suédois. L'inauguration a été marquée par une reconnaissance du territoire, suivie d'une allocution de Selwyn Crittendon, président-directeur général et directeur du développement durable de IKEA Canada, d'Odette Walker, directrice de marché de IKEA du Scarborough Town Centre, de Ryan DaSilva, directeur général d'Oxford Properties, de Lars Henriksson, consul général de la Suède au Canada, de Jennifer McKelvie, mairesse adjointe de Toronto et conseillère municipale de Scarborough Rouge-Park, et de Michael Thompson, conseiller municipal de Scarborough Centre. IKEA a également offert des cartes-cadeaux à certains clients chanceux lors de l'ouverture des portes.

« Aujourd'hui est un grand jour, car nous accueillons les clients de l'est de Toronto dans notre tout nouveau magasin au cœur de Scarborough », a déclaré Odette Walker, directrice de marché du IKEA Scarborough Town Centre. « Nous apprécions l'accueil chaleureux réservé par la communauté et nous nous réjouissons de poursuivre nos efforts pour que notre nouvelle expérience de vente continue de refléter le dynamisme et la diversité de Scarborough. »

Le IKEA du Scarborough Town Centre est le deuxième petit magasin de meubles du détaillant. Il propose des solutions abordables, durables et adaptées aux petits espaces de vie pour répondre aux besoins quotidiens et aux rêves de la communauté de Scarborough. Le magasin propose plus de 2 500 articles de type « payer et emporter » ainsi que le parcours traditionnel de circulation à sens unique caractéristique des grands magasins IKEA, avec deux entrées et sorties, ainsi que des allées de caisse à chacune d'entre elles, pour une expérience d'achat simplifiée. Pour répondre aux nombreuses habitudes d'achat des Canadiens d'aujourd'hui, le magasin est également équipé d'outils numériques et offre un accès à une gamme complète de services pratiques tels que l'assemblage, les retours, la livraison à domicile et un centre de planification dédié. Les articles d'ameublement plus volumineux seront exposés, et pourront être consultés et commandés en vue d'une livraison à domicile ou d'un ramassage dans des points de ramassage pratiques à travers la ville ou au point de ramassage du magasin IKEA.

Les clients pourront également profiter de l'espace gourmand suédois, où ils pourront déguster des plats suédois contemporains et classiques, tels que les boulettes de viande, le hot-dog végétarien ou encore le très apprécié yogourt glacé.

Heures d'ouverture du magasin IKEA Scarborough Town Centre : du lundi au samedi de 10 h à 21 h et le dimanche de 11 h à 19 h. IKEA Scarborough Town Centre offrira également une carte-cadeau d'une valeur de 8 000 $ à un client chanceux. Le concours se déroulera du 23 au 27 août. Pour courir la chance de gagner, inscrivez-vous à IKEA Family en magasin et sélectionnez STC comme magasin préféré. Pour en savoir plus, visitez fr.IKEA.ca/STC.

