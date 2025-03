Des milliards d'investissements de la CDPQ mis en cause - Lancement de la campagne Sortons la Caisse des crimes en Palestine

TIOHTIÀ:KE/MOONIYANG/MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - La Coalition du Québec URGENCE Palestine a lancé cette semaine la campagne Sortons la Caisse des crimes en Palestine et dévoilé un nouveau site web : cdpq-palestine.info

Les 17 et 18 mars, 150 personnes ont participé à deux webinaires de lancement de cette campagne panquébécoise qui exige que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) cesse tout investissement dans des entreprises liées au génocide, à l'occupation, à la colonisation et aux violations des droits humains et du droit international en Palestine.

Deux revendications

La campagne Sortons la Caisse des crimes en Palestine porte deux revendications : 1) Le désinvestissement des 14,2 milliards $ dans 87 entreprises complices de crimes contre le peuple palestinien (selon les données disponibles au 31 décembre 2023; une mise à jour sera effectuée en avril lors de la publication du rapport annuel 2024 de la CDPQ); 2) La mise en place d'un processus de contrôle transparent pour garantir qu'aucune entreprise dans laquelle la CDPQ investit ne soit associée à des violations des droits humains et du droit international.

Objectifs

La campagne Sortons la Caisse des crimes en Palestine vise à élargir la mobilisation afin que la question des investissements de la CDPQ devienne un enjeu de débat public. L'argent confié à la CDPQ par 48 déposants (Retraite Québec, RREGOP, SAAQ, CNESST, etc.) appartient aux Québécois•es : nous refusons que par ses investissements, la CDPQ nous rendent tous et toutes complices des crimes contre le peuple palestinien !

Site web et identité visuelle

Le site web de la campagne est en ligne depuis le 17 mars : cdpq-palestine.info Il présente de façon vivante et dynamique les objectifs de la campagne et les raisons qui la motivent et suggère plusieurs pistes d'action, en offrant des outils pour ce faire.

Des actions ont déjà débuté qui ont pour but de visibiliser largement les investissements complices de la CDPQ, de mobiliser des organisations de la société civile et de faire des pressions ciblées sur des acteurs influents, au premier plan les déposants (clients) de la CDPQ.

Le logo de la campagne est un « bas de laine des Québécois•es », expression désignant la CDPQ, qui est entouré de fils de barbelés et du slogan « Israël criminel, CDPQ complice »

La bannière de la campagne représente la complicité de la CDPQ dans les crimes commis par Israël dans les territoires palestiniens occupés dans lesquels la population est enfermée derrière des murs honteux.

Prochaines actions

La Coalition reste à l'affût de la publication du rapport annuel 2024 de la CDPQ en avril 2025. Elle procédera rapidement à son analyse et mettra à jour le nombre d'entreprises et le montant des investissements complices de crimes contre le peuple palestinien.

En avril ou mai 2025, le président et chef de la direction de la CDPQ, Charles Émond, devra répondre aux questions des partis d'opposition lors d'une séance de la Commission des finances publiques à l'occasion de l'étude des crédits budgétaires.

La population est invitée à envoyer des lettres aux dirigeant•es de la CDPQ, en demandant que la Caisse exerce immédiatement son influence afin que toutes les entreprises concernées abandonnent leurs activités économiques associées aux violations des droits du peuple palestinien et, à défaut d'action conséquente de leur part, que la Caisse retire sans délai ses investissements dans ces entreprises.

Les citoyen•nes sont également invité•es à écrire à leurs député•es pour demander que leur parti politique prenne position sur cet enjeu et interroge M. Émond lors de l'étude des crédits budgétaires.

Citations

« Si la population savait, elle refuserait que son argent soit ainsi investi dans des entreprises qui mènent des activités complices de l'occupation, de la colonisation et du génocide israéliens en Palestine. La CDPQ doit inclure le respect du droit international et des droits humains en Palestine dans ses « plus hauts standards éthiques ». C'est ce qu'a fait KLP, le principal fonds de pension en Norvège; et c'est ce que devrait faire la CDPQ pour le bas de laine des Québécois•es »

- Raymond Legault, porte-parole de la Coalition du Québec URGENCE Palestine.

« Derrière chaque colonie israélienne illégale en Palestine occupée, chaque maison détruite, chaque détention arbitraire, chaque prisonnier torturé, chaque bombardement et chaque massacre, il y a des entreprises complices. WSP, Alstom, Caterpillar, Lockheed Martin et General Dynamics profitent directement des crimes commis par Israël. À travers ses investissements dans ces entreprises, la Caisse de dépôt rend l'ensemble des Québécois•es complices du génocide et de l'occupation en Palestine. Notre message aujourd'hui est clair : nous refusons que notre argent soit taché de sang palestinien. Ensemble, il est temps de sortir la Caisse des crimes en Palestine! »

- Benoît Allard, porte-parole du collectif Désinvestir pour la Palestine, un groupe membre de la Coalition du Québec URGENCE Palestine.

« Dans un contexte où la colonisation et la dépossession continue partout en Palestine et où, depuis l'automne 2023, Israël détruit toute l'infrastructure civile de la bande de Gaza, bombarde intensivement la population gazaouie, force le déplacement de presque tout le monde et tue et blesse des dizaines ou peut-être des centaines de milliers de personnes - coupant également l'acheminement de la nourriture et d'autres vivres nécessaire pour soutenir la vie - la population québécoise est en droit de se demander : qu'est-ce que la CDPQ attend pour désinvestir nos fonds de tous ces crimes? »

- Zev Rose Saltiel, porte-parole de Voix juives indépendantes-Montréal, un groupe membre de la Coalition du Québec URGENCE Palestine.

À propos de la Coalition

La Coalition du Québec URGENCE Palestine s'est formée en février 2024 pour rendre visible l'indignation de la société civile québécoise devant le génocide perpétré par Israël à Gaza et pour soutenir la lutte palestinienne contre l'occupation, la colonisation et la dépossession. Elle rassemble 49 groupes syndicaux, communautaires et citoyens partout au Québec.

Site web de la Coalition

urgencepalestine.quebec

Site Web de la campagne

cdpq-palestine.info

Logo et visuels de la campagne à télécharger

urgencepalestine.quebec/logos-visuels

