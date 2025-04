/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Analyse du rapport annuel 2024 de la Caisse de dépôt et placement du Québec/

Dévoilement des investissements complices du génocide et des crimes en Palestine

TIOHTIÀ:KE/MOONYANG/MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - Les représentant•es des médias sont convié•es à une conférence de presse organisée par la Coalition du Québec URGENCE Palestine et le Mouvement pour une paix juste (Just Peace Advocates), le mercredi 30 avril à 10h00.

La Coalition et le Mouvement pour une paix juste ont procédé à une analyse approfondie du rapport annuel 2024 de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) rendu public le 24 avril dernier. Les résultats qui seront dévoilés font état d'une augmentation des investissements de la CDPQ dans des entreprises liées aux crimes commis par Israël contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, notamment une hausse fulgurante dans des entreprises d'armement et chez les géants de la technologie comme Amazon.

Ce dévoilement s'inscrit dans le cadre de la campagne panquébécoise Sortons la Caisse des crimes en Palestine lancée le 17 mars dernier.

Les représentant•es suivant•es prendront la parole :

Raymond Legault , Coalition du Québec URGENCE Palestine

, Coalition du Québec URGENCE Palestine Me John Philpot , Mouvement pour une paix juste

Mouvement pour une paix juste Benoît Allard , Collectif Désinvestir pour la Palestine, groupe membre de la Coalition

, Collectif Désinvestir pour la Palestine, groupe membre de la Coalition Fabienne Présentey, Voix Juives Indépendantes - Montréal, groupe membre de la Coalition

Les porte-paroles sont disponibles pour entrevue en français et en anglais.

DATE : Mercredi, 30 avril 2025



HEURE : 10 h 00 (durée 45 minutes)



LIEU : À l'extérieur, devant le siège social de la CDPQ à Montréal, 1 000 place Jean-Paul Riopelle, H2Z 2B5

SOURCE Coalition du Québec URGENCE Palestine

Pour informations et entrevues : Coalition du Québec URGENCE Palestine : (438) 493-0159 / [email protected]; Mouvement pour une paix juste : (514) 668-9150 / [email protected]