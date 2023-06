QUÉBEC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Action-Habitation, un OBNL (organisme à but non lucratif) qui offre des services en habitation pour des Coopératives et autres OBNL, vient de procéder au congédiement d'un de ses employés qui militait pour la formation d'un syndicat à l'intérieur de ses murs.

Réal Pleau, Président de la Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA), qui parraine la syndicalisation des employés d'Action-Habitation, s'est dit choqué et révolté de la situation. D'ailleurs, il redoute même d'autres congédiements à venir.

« Nous sommes en 2023, je ne peux accepter qu'un organisme comme Action-Habitation utilise des méthodes antisyndicales d'une autre époque et empêche des employés d'utiliser leurs droits démocratiques. »

Déjà des procédures ont été déposées auprès du Tribunal administratif du travail pour contester le congédiement et dénoncer les mesures antisyndicales.

Nous apprenons que des communications seront faites auprès des partenaires d'Action-Habitation pour dénoncer cette situation. Sur le site de l'OBNL, il est mentionné en autre que la Fédération des coopératives d'habitation de Québec, Chaudière-Appalaches, Lauberivière et les YMCA font partis de leurs partenaires.

« Une chose est certaine, nous n'abandonnerons pas les gens qui veulent exercer leurs droits et les procédures de syndicalisation vont continuer », a déclaré en conclusion M. Pleau.

SOURCE Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA)

Renseignements: Personne à contacter : Réal Pleau, [email protected], téléphone :418 564-2759