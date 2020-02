Des mesures inadaptées à la crise de la main-d'œuvre dans le réseau des ressources intermédiaires

Plan d'action gouvernemental pour l'attraction de préposés aux bénéficiaires

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec (ARIHQ) est stupéfaite devant l'absence complète de mesures adaptées aux enjeux de main-d'œuvre des ressources intermédiaires (RI) dans le Plan d'action pour l'attraction et la fidélisation des préposés aux bénéficiaires et des auxiliaires aux services de santé et aux services sociaux présenté par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Le plan d'action rate complètement la cible en ce qui concerne la crise de main d'œuvre dans les ressources intermédiaires. Le gouvernement y affirme que les mesures annoncées auront des répercussions positives sur les partenaires du réseau public en hébergement, mais aucune d'entre elles n'aidera les ressources intermédiaires à attirer ou fidéliser les préposés aux bénéficiaires. Le gouvernement reconnaît pourtant que nous sommes indispensables au bon fonctionnement du réseau public. Rien ne peut expliquer qu'il remette encore à plus tard la réponse aux besoins des entrepreneurs sociaux à son service », affirme Johanne Pratte, directrice générale de l'ARIHQ.

Écart salarial indécent

En effet, l'ARIHQ estime que les mesures ne s'attaquent pas au cœur du problème de la main-d'œuvre qui frappe de plein fouet les ressources intermédiaires. Alors que les 15 mesures du plan d'action sont orientées sur des objectifs administratifs et la formation des préposés, la pénurie de main-d'œuvre en RI est principalement causée par l'écart salarial important entre le réseau public et celui des RI. Le salaire moyen est évalué à 20 $/h dans le réseau public, alors qu'il n'est, en moyenne, que de 13 $/h en RI.

Des économies sur le dos des plus vulnérables

En présentant un plan d'action qui néglige tout bonnement le secteur des ressources intermédiaires en hébergement, le gouvernement démontre qu'il n'a aucune hésitation à faire des économies aux dépens des entrepreneurs sociaux, et à fermer les yeux sur les besoins des personnes vulnérables hébergées dans les établissements privés du continuum de soins.

Afin d'apporter une réponse concrète à la crise de la main-d'œuvre qui sévit dans le secteur des services de soins et d'hébergement, l'ARIHQ urge le gouvernement de lancer les négociations sur le renouvellement de l'entente nationale. Rappelons que l'entente actuelle vient à échéance dans moins de 54 jours, soit le 31 mars 2020.

À propos de l'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte près de 1 000 membres qui hébergent plus de 16 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 10 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

