Des mesures fortes pour les entreprises de l'écosystème des TEI

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans un contexte sanitaire difficile, Propulsion Québec salue le choix du gouvernement québécois de faire de la santé et l'éducation ses priorités. Malgré la situation, le gouvernement a tout de même poursuivi son objectif d'accélération de croissance et de transition vers une nouvelle économie.

Propulsion Québec salue les annonces du gouvernement québécois et les nouvelles mesures qui totaliseront plus de 4 milliards de dollars d'ici 2025-2026.

Faire du Québec un des leaders mondiaux en électrification !

L'importance des programmes de financement

Avec une annonce de 4 G$, le gouvernement souhaite accroître la productivité et stimuler l'investissement des entreprises, créer de la richesse par l'innovation, appuyer la requalification de la main-d'œuvre et développer de façon durable notre économie.

« C'est une excellente nouvelle pour l'écosystème québécois des transports électriques et intelligents qui regroupe tous les objectifs de croissance du gouvernement avec une activité résolument tournée vers une économie verte, un fort potentiel d'innovation et une demande croissante de main d'œuvre » confirme Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

Plusieurs investissements annoncés par le gouvernement s'enlignent parfaitement avec les objectifs de croissance de notre industrie :

Le Plan québécois des infrastructures (PQI) bénéficie d'investissements de 135 milliards de dollars sur la période 2021-2031. 1,5 G$ seront dédiés à l'amélioration de la mobilité et à l'électrification du transport collectif avec :

québécois des infrastructures (PQI) bénéficie d'investissements de 135 milliards de dollars sur la période 2021-2031. 1,5 G$ seront dédiés à l'amélioration de la mobilité et à l'électrification du transport collectif avec : 453 M$ pour le Plan d'économie Verte 2030 qui constitue la politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques ;



920 M$ dédiés au secteur du transport collectif pour favoriser la mobilité des citoyens, accroître la fluidité de la circulation et électrifier le transport collectif ;



425 M$ réservés à l'enveloppe centrale pour la réalisation de projets majeurs.

Propulsion Québec avait présenté des recommandations au ministère des Finances du Québec en janvier dernier dans le cadre des consultations pré-budgétaires et se réjouit de voir que plusieurs d'entre elles ont été retenues, dont :

15 M$ sur deux ans afin de poursuivre le développement de la filière batterie ;

1,6 M$ sur deux ans pour le Programme de soutien financier en développement responsable pour le secteur minier ;

22 M$ sur cinq ans afin d'inciter à la mise en valeur de projets dans la filière des minéraux critiques et stratégiques.

Bien qu'un déséquilibre subsiste encore pour le présent budget, le gouvernement confirme sa volonté de rééquilibrer les investissements sur 10 ans entre le transport collectif et le réseau routier, et ce, à hauteur de 49 G$ chacun d'ici 2031.

Soutenir l'achat québécois pour développer une économie durable et locale

Le sujet de l'approvisionnement local a été soutenu par Propulsion Québec lors de la consultation pré-budgétaires du ministère des Finances au mois de janvier dernier. C'est avec engouement que ces mesures sont accueillies par la grappe.

« Les PME représentent une grande majorité de l'écosystème québécois des transports électriques et intelligents. Les membres de Propulsion Québec et tous les joueurs de l'industrie pourront voir à travers les initiatives du Gouvernement un réel soutien.» ajoute Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

Propulsion Québec se réjouit de l'orientation locale proposée par le gouvernement au travers de deux initiatives qui devraient être mises en place au printemps :

Dépôt d'une stratégie pour permettre aux entreprises québécoises, notamment les PME, d'avoir plus facilement accès aux marchés publics ;

Dépôt, par le Centre d'acquisitions gouvernementales, d'un plan des acquisitions gouvernementales qui prendra en compte l'achat québécois dans les stratégies d'acquisition de biens et de services.

Propulsion Québec souhaite que leurs mises en œuvre s'arriment avec les recommandations précédemment exposées au gouvernement.

Pour consulter le plan budgétaire complet cliquez >> ici

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui près de 215 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Fonds de solidarité FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: Coordonnées presse : Claire Maynadier, Chargée de communication et relations publiques, 514 581-5218, [email protected]

Liens connexes

https://propulsionquebec.com/