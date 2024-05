Des mesures en place pour relever les défis du projet OPTILAB

QUÉBEC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Devant les enjeux soulevés au cours des derniers mois en ce qui a trait à l'organisation en grappes de laboratoires (projet OPTILAB) ainsi que du système d'information de laboratoire provincial (SIL-P) sur le territoire québécois, le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à préciser que des mesures sont en place pour s'assurer du succès des prochaines mises en implantation du SIL-P, et que des pistes de solution seront mises en place pour assurer que notre réseau de laboratoires soit à la hauteur des besoins de la population.

Rappelons que l'objectif du projet OPTILAB est de doter le Québec du meilleur système de laboratoires possible, offrant des services de la plus grande qualité à la population. Il vise à améliorer la qualité des analyses des laboratoires médicaux et à permettre un meilleur contrôle des coûts.

Le regroupement des laboratoires a été l'atout majeur dans la réaction rapide et agile des laboratoires dans la lutte contre la COVID-19. Le réseau de communication hautement efficace mis en place avec les gouvernances des grappes de laboratoires a en effet permis de déployer une offre de tests COVID-19 très importante, répartie à la grandeur du territoire et adaptée à chaque région.

Ce réseau multifonctionnel de grappes a de plus permis le déploiement d'un soutien d'urgence intergrappe en contexte de crise aigüe. En effet, n'eut été du soutien des grappes entre elles lorsque les volumes d'analyse dépassaient la capacité de l'une d'elles au plus fort de la crise, le dépistage en temps opportun n'aurait pu être assuré en continu.

Une consultation a été tenue au printemps 2023 afin de permettre une réflexion sur le mode de fonctionnement des grappes et sur l'organisation des laboratoires, six ans après la mise en œuvre du projet. Au cours de cette consultation, plusieurs acteurs cruciaux du milieu de la santé, notamment des représentants et représentantes du réseau et des syndicats, des ordres professionnels et des utilisateurs et utilisatrices des laboratoires ont été interpellés. Des pistes de solution ont été apportées. Une rencontre se tiendra en juin prochain avec tous les partenaires externes au réseau de la santé rencontrés le 28 avril 2023 au sujet d'OPTILAB (syndicats (dont l'APTS), fédérations médicales, ordres professionnels et associations du secteur). Cette rencontre sera l'occasion de faire un retour sur la consultation et de présenter les orientations ministérielles.

Notons que plusieurs des enjeux soulevés sont liés à la pénurie de main-d'œuvre, ayant pour conséquence des bris de service dans certains secteurs. Des actions sont en cours pour corriger la situation. En ce qui a trait aux défis liés à la mise en place du SIL-P, depuis le début des démarches, lorsqu'un problème est constaté ou qu'une amélioration est demandée, des correctifs sont rapidement apportés. Le SIL-P est progressivement mis en place et le sera entièrement d'ici décembre 2025.

Faits saillants :

Des travaux ont été menés de manière très active afin de permettre l'obtention, le mois dernier, d'une première version d'un tableau de bord de gestion pour les laboratoires, qui permet déjà d'obtenir des indicateurs de délais de réponses pour certaines analyses ciblées des laboratoires.

Actuellement, 17 laboratoires effectuant plus de 38 millions d'analyses annuellement utilisent le SIL-P, ce qui représente près de 25 % du volume d'analyses provincial.

Ajoutons que les points de service locaux, grâce à leur structure agile, permettent de bonifier l'offre de prélèvements à la population de manière significative grâce à l'expertise du personnel temporaire. Ces personnes, essentielles aux services offerts dans les points de service locaux, permettent de réaliser davantage de prélèvements et d'en libérer des spécialistes, pour que ceux-ci se concentrent sur la réalisation d'analyses en laboratoire. Le service de prélèvement dans les points de service locaux est disponible sur Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]