Des mesures concrètes pour accélérer la transition écologique dans l'arrondissement de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du 5 décembre, les membres du conseil de Lachine ont approuvé un projet de modifications au règlement sur le zonage afin d'y inclure des dispositions favorisant la transition écologique. Les changements proposés à la réglementation concernent entre autres l'agriculture, les toits verts, les voitures ainsi que le verdissement. La population sera invitée à s'exprimer sur ce projet de règlement à l'occasion d'une consultation publique en janvier 2023.

« En marge de la COP15, Lachine met en place des mesures pour accélérer la transition écologique et accroître la biodiversité dans notre arrondissement. Depuis plusieurs années, nous collaborons avec les entreprises, les organismes et les citoyens du territoire pour réaliser des projets qui répondent au plus grand défi de notre siècle et c'est ensemble que nous atteindrons nos cibles. Depuis 2012, cette collaboration nous a permis d'acquérir, verdir ou protéger 304 900 m2 d'espaces verts et planter plus de 5 300 arbres sur le domaine public et privé. Avec ces nouvelles modifications réglementaires, nous souhaitons aller plus loin ensemble et faire notre part dans ce grand mouvement sociétal », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Favoriser les toits verts

Avec le nouveau règlement de zonage, les nouveaux bâtiments d'une superficie de 2 000 m" ou plus devront être pourvus de toits végétalisés sur une superficie de 10 à 40 %. Des normes semblables seront par ailleurs applicables aux agrandissements de bâtiments existants.

Faciliter l'agriculture urbaine

Avec ce projet, une nouvelle classe du règlement de zonage permettra les cultures maraîchères et horticoles, la myciculture ainsi que l'aquaculture dans la zone commerciale centrale de l'arrondissement (secteur de la 32e Avenue - rue Remembrance - avenue Victoria) ainsi que dans certaines zones industrielles. Dans les zones résidentielles, publiques ou institutionnelles, il sera par ailleurs possible d'aménager un jardin domestique, un potager ou un jardin collectif ou communautaire comme usage complémentaire sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou sur un lot vacant adjacent. D'une manière générale, l'aménagement de serres sera également facilité autant sur des terrains que sur le toit de bâtiments.

Plus de bornes de recharge pour voitures électriques

Des bornes de recharge de véhicules électriques sont prévues dans les nouvelles habitations de cinq logements et plus ainsi que dans les stationnements de nouveaux commerces ou d'industries ainsi qu'à l'occasion de travaux d'agrandissement ou de transformation d'aires de stationnement existantes. L'ajout de stations de recharge pour véhicules électriques dans les stations d'essence sera favorisé en tant qu'offre complémentaire ou encore comme usage principal.

Stationnements à vocation multiple et verdissement

Avec l'ajout de la notion de stationnements mutualisés, les conducteurs de véhicules pourront partager des espaces pour se garer pour différents usages : visiteurs, courte durée, livraisons, débarcadère.

La réglementation comprend également des modifications aux règlements entourant l'abattage d'arbres et le verdissement, toujours dans une optique d'améliorer la transition écologique.

